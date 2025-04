POMIRENJE NIKAD BLIŽE?! Aneli kleca pred Đedovićem, ogolila dušu o onome što oseća, pa se u sve umešala Matora (VIDEO)

Nastao haos za stolom!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako Jovana Tomić Matora ogovara Aneli Ahmić.

- Ja sam otišla na rođendan, ja sam rekla Matoroj da ću pričati sa njom. Naravno da sam otišla na rođendan, htela sam čuti i čestitke, kontala sam da će Sita pisati ili Ermina provući. Ja je slušam kako sam joj se ja obraćala, ne, ona se meni obraćala u pabu. Da smo se pomirile, nismo, prihvatila sam da ću do kraja nositi: "šta si oprostila ovome ili onome", danas sam osuđena što sam otišla na rođendan, sutra nešto drugo - rekla je Aneli.

- On je tebe branio kao najrođenijeg, bilo je šokantno po Matorinom ulasku to - rekla je Ivana.

- Nisam ništa zaboravila, ja sam njega zavolela kao čoveka. Gledaću da se ne sukobimo, da ne idemo dublje, da se na dalje ne svađamo baš zbog tih stvari koje smo prošli zajedno i nakon svega, ne osećam ni trunku mržnje. Na mene ne može niko da utiče, niko spolja, niti me zanima. Da ja njega pogledam, pogledam kao i on mene, mi se gledamo non stop - rekla je Ahmićeva.

- Slažem se sa Aneli, isto tako smatram da svi koji komentarišu sa strane, nije naša svađa kao dve osobe iz beton lige, nije zanimljivo. Njoj je jasno šta joj zameram. Vidim da je najveći problem s kim Đedović priča i šta Đedović radi i kome će Đedović da oprosti. Ne bih se složio da je između Matore i Aneli bilo samo zbog nekih poruka, pale su uvrede na ličnom nivou, a između mene i Aneli nisu pale na toj osnovi - rekao je Đedović.

- Aneli ne može da sakrije netrpeljivost, okrene sve u svađu. Ona kada iskomentariše moj klip i moju temu, ja nemam potrebu da joj odgovorim i da se svađam, ona mene ne može da sasluša. Prema meni oseća netrpeljivost, ali prema Marku ne. Ja od Aneli osećam netrpeljivost - rekla je Matora.

- Ja sam samo komentarisala Draganu, želela sam ti najbolje, a ti si skakala na mene - rekla je Aneli.

- Malo pre kada je bilo za Sandru, ti si prevrnula priču - rekao je Marko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić