ZAPOMAŽE NA SAV GLAS: Luka otkrio sve o Anelinoj tudnoći, ona odlučila da prizna šta je uradila i da NE ŽELI DETE! (VIDEO)

U toku je emsija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Luki Vujoviću.

Odakle ti ponovo priča o trudnoći?

- Nema potrebe za test. Pre deset dana mi je rekla da je bole grudi, a ispod pokrivača mi je rekla da su siti simptomikao prošle godine. Ja sam rekla: "Šta ako si trudna?", a ona je rekla da je uzimala tablete par dana tablete. Rekla mi je da joj je Sanja rekla da te tablete deluju posle pet dana. Ja sam izračunao da ona treba da dobije oko devetog. Ona je sama Terzi ispričala, a ja nisam znao za to. Dva dana je nisu bolele, pa su je pre dva dana opet bolele. Imala je samo brigu oko toga, nije aludirala da je trudna. Ona je rekla da Terza hoće da joj aludira na trudnoću, pa sam se ja iznervirao. Van sebe sam deset dana. Ako bude radila test neće raditi sama. Ja Terzi to nisam rekao, ona je dovela do toga, ona to priča - ispričao je Luka.

- Ostavite me! Pustite me! Milane, nie mi dobro shvati! Ne mogu ga slušati šta priča! Ne mogu! Pustite me trudnoće i svega. Molim te pomozi mi! Ne želim da čujem za drugu decu osim Nore. Ne želim da mi iko govori da sam trudna. Ne želim da iko priča o tome. Nek misli svako da sam trudna - ponavljala je Aneli.

- Izmislio sam sve jer sam izrevoltiran što me nazvala Fićfirićem. Nije trudna sve je laž. Ovo je bolesno. Trči kod Đedovića. Što priča Terzi? Ja ćutim deset dana! - rekao je Luka.

- Haos ću napraviti. Je l' bolesno da čovek forsira ovo i priča o tome? - vikla je Aneli.

- Daj Bože da je sve laž što si pričala meni i Teri! S tobom da imam dete?! - ubacio se Luka.

- Ona je meni rekla da je bole grudi, a ja znam da su Milicu bolele. Ona je meni ovako u kameru i rekla je da pije tablete. Nisam ni rekao da je trudna. Verovatno mi je rekla da ćutim da se ne bi čulo na kamerama - priznao je Terza.

- Meni je ovo komedija jedna teška. Odavde šaljemo kretensku poruku. Svaka žena treba da zna i ima uputstvo. Ne možeš sa tim tabletama da s eigraš da ih dva dana piješ, tri ne piješ. Ajde da pitamo zašto ona govori Terzi da je bole grudi i da je možda trudna? Van mozga. Luka je apsolutno u pravu. Zar žena ne treba sama da ode i traži test, pa izvolite. Meni je ovo komedija. Luka će do kraja naje*ati - rekla je Kačavenda.

- Nakon njenog sloma pokazuje da sam ja monstrum i zlotvor, ja to ne želim - ubacio se Luka.

- Što si danas izmislila da si dobila? - pitao je Milan.

- Nisam - rekla je Aneli kroz smeh.

- Ona je ona dobila ranije šest dana. Ona je danas rekla da je dobila. Aneli koja je dobila treba da kaže: "Stop, dobila sam, nisam trudna" - ubacio se Luka.

- Jedan dan ću reći kako je bilo i šta sam napravila. Ovde neću polagati račune. Ne postoji šansa za to. Nisam osoba koja laže i koja bi nešto iskoristila. Ljudi me najviše znaju po testovima za trudnoću. Misliš da bih iskoristila situaciju da sakrijem trudnoću od čoveka? To nikad ne bih napravila. Ja ću reći šta sam napravila i kako je bilo i šta bi bilo sa tabletama i koja je poenta u tome. Evo trudna sam. Neću imati nijedno dete više osim Nore. Meni drugo dete ne treba - rekla je Aneli.

- Što ne možeš da ne budeš trudna? - pitao je Milan.

