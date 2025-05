Hteo je da uzme moje prezime! Ena otvorila dušu o bivšem mužu, pa okrila kako je saznala za trudnoću i reakciju roditelja (VIDEO)

Nije joj bilo lako!

Ena Čolić dobila je dete sa 18 godina sa svojim tadašnjim dečkom. Bori Terziću Terzi otvorila je dušu o svojim mladalačkim danima, pa ispričala kakva je njihova veza bile, te kako je saznala da je ostala u drugom stanju.

- Šta si rekla kad si došla kući i saznala da si trudna? Nisi htela da abortiraš? - pitao je Terza.

- Ne. Došla sam kući sa njim i rekla da treba da pričamo. Oni su mi rekli: "Mi smo kod Bože. Kad dođemo došli smo", to mi je rekla majka. Ona je bila mnogo stroga. Ništa mi nije dozvoljavala u životu. Bili smo dve godine zajedno, oni su znali. Vozila sam svaku noć njegov auto do Altine. Mi smo njih uradili na foru da mu je otišao zadnji bus, a nije bio sa kolima. Ona je rekla da joj ne pada na pamet da ga vozi do Žarkova, a i ne bi mu bilo prvi put da spava kod nas. Od pola dvanaest do pola četiti smo sedeli. Oni su seli i on ka-e: "Mi mislimo da je Ena u drugom stanu", ona je tu skočila: "Vi mislite? Od čega ćete da živite". Tata je rekao: "Dokle god si njen izbor imaćeš našu podršku, ali smatramo da si ti njen najveći promašaj i greška u životu. Što se tebe tiče ti si moje najveće životno razočarenje". Ja sam plakala do pola četiti ujutru. Mama je bila u fazonu da ne možemo da živimo sa njima, ne trebamo im u životu da vode računa o nama. Njegovi kada su saznali oni su zvali sve na večeru. Bili su baš srećni. Moji su tada bili puni para. On je sve to video. Posvađao se sa svojim najboljim drugom i kad sam njega ostavila drug se javio na fejsu i rekao mi: "Njegov otac je mene smarao da ga vozim kod tebe da sve vidim. Tebe su pikirali da ne bi otišla u Milano, da bi se on udomio". On je hteo da uzme moje prezime i da se dete preziva kao ja. Da bi došao tu i da mu moj tata napravi kuću - ispričala je Ena.

Autor: A.Anđić