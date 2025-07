Menjala sam smenu na poslu da bih izašla u grad: Ena Čolić priznaje da tek sad nadoknađuje mladost, evo šta ju je sputavalo godinama ! (VIDEO)

Nije joj bilo lako!

Ena Čolić otvorila se cimerima i iskreno ispričala kako je njeno odrastanje proteklo pod strogom kontrolom roditelja, ništa nije smela, sve je bilo pod zabranama i pravilima.

- Ksenija Pajčin mi je bila jedino ono da se ugladam na nju. Ja moje u osmom razredu nisam smela ni da pitam da izađem. Ja prodavala karte, zarađujem pare od toga, a nigde nisam izašla. Imam dečka i pričam da svi idu. On je i dalje išao u moju osnovnu, mlađi naravno, a ja završila. Ona meni kao da je kriminalac, da se poredim sa propalitetima. Mi goodinu dana zajedno i ja joj rekla da mi i dalje ne da da izađem. Tad je bio Trezor, ja govoir: "Molim vas da idem", a meni majka kaže: "Okej, cele nedelje čistiš i da nijednom nisi odgovorila. Popravi ako imaš nešto da popraviš", ja presrećna. Oni kao da me u sobi čeka iznenađenje. Ja pogledam, preko vrata imala kao 'mesto zločina', a oni mi na tome napisali "Terzor". Tad sma počela da plačem. Ja sam posle bila sa Matejinim tatom u ozbiljnoj vezi. Odem na osamnaesti rođendan da ispoištujem, onda sam se porodila, pa bila tri godine u vezi sa Vasom. Nakon toga me prvi put sestra odvela u Tilt. Ja sam menjala smenu da bih izašla u grad - ispričala je Ena.

Autor: A.Anđić