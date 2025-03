VREME JE DA ISTINA IZAĐE NA VIDELO! Aleksandra saznala šta ostali učesnici zaista misle o njenom gazdovanju (VIDEO)

Nije joj bilo lako!

Voditeljka Ana Radulović ušetala je na imanje rijalitija "Farma" kako bi učesnici sumirali utiske nedelje za nama.

Nominovani učesnici su ove nedelje oboje ostali na imanju, te su podelili utiske.

- Nadao sam se da ću da izađem. Očekivao sam da će me Aleksandra izabrati za slugu, a ni štapići koje sam dobio nisu me iznenadili. Drago mi je što ljudi napolju vide šta sve pričaju i nadam se da će narod ove godine biti pravdoljubiv što se tiče pobednika -rekao je Lakić.

- I ja sam očekivao da ću da ispadnem, ali nadam se da će se to desiti sledeće. Prethodna nedelja je bila odlična i Aleksandra je fenomenalna gazdarica -rekao je Milan.

- Aleksandra je napravila jednu grešku, a to je što je odmah pušačima podelila cigarete. Očekivao sam više od nje, ali mi je drago što će biti ponovo gazdarica -rekao je Boža.

- Od mene uvek dobijete ono što ne očekujete. Ja sam želela da pružim sebi malo oduška, ali i vama. Sledeća nedelja zavisi od toga kako budem raspoložena. Boža je lupao šerpama kao gazda, pa sam htela da ih smirim -rekla je Aleksandra.

- Aleksandra je birala mir ove nedelje i to je nasleđe tog manipulatorskog klana. To je dokaz da kada manipulator dođe na vlast namerno spusti loptu, kako bi se pokazao kao dobar, a to nije tako. Ja sam prvo mislio da mi se udvara, ali sada sam video da je njoj nekako u krvi da pazi o ljudima i svaka joj čast -rekao je Kristijan.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić