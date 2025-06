Ovi stihovi su je dotukli: Goga Sekulić pustila glas, Anđela umalo završila u suzama! (VIDEO)

Nije joj bilo lako!

Pevačica Goga Sekulić zamolila je Dj Nebu da stane sa muzikom kako bi ona samo za takmičare ''Elite 8'' pustila glas i otpevala dve pesme bez matrice. Ovi stihovi su Anđelu Đuričić posebno pogodili, te je sve vreme bila na ivici suza.

- Za mene ti je ljubav zabranjeni grad, a mnogo sam ih brate ja srušila do sad. Voli me, voli, a ti mi na to kažeš idi pa se leči, sve je jasno samo sudbina se krije. Bolelo je kao da si prvi, sad mi nije - ništa mi nije - glasili su stihovi.

Autor: N.Panić