MORALA SAM DA MU POMOGNEM: Stanija progovorila od ljubavi sa Asminom, priznala da ima strah od SUOČAVANJA od njega i Aneli!

Nije joj lako!

Stanija Dobrojević otvorila je dušu, te iskreno progovorila o Asminu, njihovoj ljubavi, ali i problemima koje su imali u odnosu i koji im se još uvek dešavaju.

Da li sad znači da si zaljubljena i da ne sumnjaš na njegovu ljubav?

Ne sumnjam, ali sam se plašila šta će biti, da li će biti suočavanja, plašila sam se da neće biti na klupici i da će se pomiriti. Ja nisam sumnjala da će on to uraditi, ali sam rekla kako god bude, moram da se nosim sa tim. On je isto trpeo medijski linč, kad su ga uhvatili u mašinu bilo mi je jako smešno, jer ja njemu da sam govorila kako to funkcioniše, on ne bi mogao sam da nauči.

Da li je istina da Asmin zida neke stambene jedinice i da će biti na tvoje ime?

Dok god se ovo ne završi, ja ne mogu da se opustim. Ja ne želim te planove da otkrivam i bolje je da ćutim. On nije želeo sada da se eksponiram. Previše je surov sa svima, kao i sa medijima. Ja sam totalno suprotna, pa je možda dobro što postoji taj balans.

Zbog čega si se plašila tog suočavanja sa Aneli?

Ja sam priželjkivala taj susret, ali opet sam se plašila šta će se desiti, bila sam spremna na sve. Da su se oni pomirili, ja bih pristala na sve to. Bila sam na psihičkom oporavku i sada sam kao nova. Mnogo mi je značio taj odmor.

Autor: pink.rs