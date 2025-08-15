Slušam Vas, PERETE SE: Keti i dalje misli sve NAJGORE o Anđeli, gledateljka joj ugasila veš mašinu u par minuta (VIDEO)

Voditeljka Ana Radulović porazgovarala je sa Keti Samardžić o Anđeli Đuričić, te je ona iznela svoj sud o njoj i njenom ponašanju.

- Mislim sve što sam rekla za nju (Anđela), ne bih rekla da ne mislim. Kakvo mišljenje da imam, osim lošeg, o ženi koja me je degradirala i kao majku i kao ženu?! Za te snimke da kažem, kada je neko kriv kriv je, kada nije, nije. Njen dečko je neko s kim sam ja delila poslednje parče hleba - rekla je Keti.

- Zašto se time nisi vodila time i napolju - pitala je voditeljka.

- Kada sam izašla i kada sam videla neke stvari koje nisam uspela da vidim i čujem, naravno da sam bila izrevoltirana. One svađe su im postale strašne, on se suzdržavao da ne izgovori sve, ona nije! Ne mogu da kažem: "Ona je super devojka, divna i sjajna", a meni šta nije izgovorila. Ne kažem da je ona samo loša, da je đavo, to nije istina. Svi mi imamo neke osobine koje su lepe ili manje lepe, ali ona prema meni nije ispala dobar čovek unutra i to je to. Ne mogu da imam reči hvale za nju i to je to - rekla je Keti.

Ana je poželela dobro veče narednom gledaocu.

- Biljana kraj telefona iz Beograda. Ja sam podrška Anđelina, fanatik nisam, odmah da se zna. Pozdravila bih i rekla bih par reči Sandri, što se tiče Vašeg učešća, s obzirom da je bilo prvi put, bilo je okej, ali ovo sa Bajom je blam! Sofi je meni stvarno nebitna, mislim i dalje, ona je zahvaljujući Anđeli i Gastozu došla na to treće mesto. Kada se pre odljubila od Mateje i našla novog dečka i zar ne misli da je degutantno da traži u emisiji od dečka da joj pošalje poklon - pitala je gledateljka.

- Nebitno je uglavnom što sam se odljubila. Ja nemam dečka, da se razumemo. Malo vremena je prošlo kada sam izašla, ne bih stigla da nađem dečka. Upoznajem se, ne mogu odmah glavom u vatru da idem i da stupim u neki odnos. Ne mislim da je degutantno, nego sam samo dala do znanja - rekla je Sofi.

- Pokušavala je da bude Anđela i prva tema, nije joj uspelo, ali je došla do trećeg mesta. Ne bih joj davala na značaju. Milovane pozdravljam Vas, ne bih komentarisala, želim Vam sve najbolje sa Aleksandrom. E Keti. Katarina, ja sam par godina starija od vas, znači baba nisam. Večeras vas slušam, tako se perete da je to neverovatno. Perete se od onog poziva u pola pet ujutru...Ovo je Vaše pranje od svih rečenica. Vama je ukazivano zašto to radite i zašto to ponavljate, samo ne znam da li ne želite da poverujete. Pričate kako Vas je Anđela napadala i taj neki sukob, sukob je nastao pre jer je Milan rekao Anđeli da je Vi ogovarate po ćoškovima. Nenad je u jednom trenutku rekao Urošu: "Tek sada neću da joj se javi kada tako priča o Anđeli", kako očekuješ da će taj čovek da ti pokloni pažnju kada blatiš devojku sa kojom on živi?! Ti si izašla napolje i davala si intervjue, ogovarala si i davala izjave protiv Anđele. Ti njemu u komentarima šalješ poziv da idete u Guču, ne znam dokle ide to. Šta tebi treba reći da se zaustaviš?! - rekla je gledateljka.

- Previše ozbiljno shvatate sve. Ja ne mogu Ani da pričam o receptu za kuvanje slatkog kupusa. I šta ćemo sada?! - rekla je Keti.

- Šta Vas je privuklo kod Ace, a šta kod Gastoza - pitala je gledateljka.

- Razlika je u tome što sam Acu posmatrala kao muškarca, a Gastoza ne. Ne mogu da se raspravljam sa Vama, ja Vam lepo kažem, a Vi terate svoje - rekla je Keti.

- Strašno Katarina, toliko godina, a takvo ponašanje - rekla je gledateljka.

Autor: Nikola Žugić