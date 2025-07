Ne štede reči!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila ljubavni par Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu, ali rijaliti veterana Lepog Miću. Usledilo je novo telefonsko uključenje, javila se Stana sa Novog Beogradu.

- Nisam fan ovih ljudi, meni je Anđela bila glavna i ona je iznela celu sezonu. Narod niko ne može da prevari i ja sam oduševljena narodom. Ne znam ko zove ovog starca i kome je on interesantan? Ne znam ni ko ga razume šta priča, pozdrav - rekla je gledateljka.

- Ona je očito našla sebe u toj priči. Ona hvali kako je Anđela iznela sve, koliko ljudi gube realnost. Nju su ponižavali i sprdali, ja sam stao na njenu stranu kad joj je bilo najteže. Ona naziva robijašem dečka kojeg je branila životom, pela se po stenama da ga vrati i nema šta nije radila da spasi tu ljubav, a to je bilo pre dve godine, a ne pre 100. Ona se na istom mestu zaljubila i istu maglu prodaje. Narod je i Hitlera doveo na vlast, ako se glasa ne znači da je on dobar. Anđela nije plakala zbog mene, nego zbog svog dečka. Ja ne mogu da ponizim Anđelu, nju je ponizio njen dečko. Nekoga voliš najviše na svetu, a ne ljubiš ga zbog karmina i jer će lak na kosi da ti bude pštećen, a sa Zvezdanom joj nije smetalo da ima s*ks na podu i da uđe u tuđi brak. Ona je sad divna, a mi smo zlikovci koji smo je maltretirali. Ona je igrala igru celo vreme i ja tvrdim životom da su Anđela i Gastoz najveći foliranti. On da je vodoinstalater ona ga ne bi primetila u životu, nego je on Gastoz. Oni su najveći foliranti koji postoje na svetu - govorio je Mića.

- Slažem se sa Mićom. Ne znam kako je sve to prošlo, svi su nas napadali kako imamo takvo mišljenje. Ona se zbog šminke nije ljubila, a sećam se kako je bilo u šestici i tad joj ništa nije smetalo. Sve kad se spoji dođemo na to da su bili foliranti - rekao je Bebica.

- Ja moram da kažem da se slažem u nekim stvarima, a u nekim ne. Što se tiče Gastoza i Anđela smatram da nije obostrana ljubav i smatram da Gastoz ne voli Anđelu. Ona mu je bila privlačna i interesantna, njemu je zanimljivo kad ga neko odbija, a kad je dobio šta je hteo počeo je da se hvali. Sad je srećan, ego mu je napumpan i deli sreću sa njom i drugima, ali to neće da potraje dugo. Ako se Anđela drži svojih principa neće ostati sa Gastozom jer znam kakav je njegov život, on flertuje, zeza se i to mu je u opisu posla - dodala je Teodora.

Autor: A. Nikolić