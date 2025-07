Sve je došlo na Đedovićevo! Kačavenda zgranuta Gastozovim ponašanjem, tek sad shvatila savete koji su bili zlata vredni! (VIDEO)

Ne štede reči!

Milena Kačavenda povela je glavnu reč u dvorištu Bele kuće, kako bi zajedno sa svojim klanom detaljno razradila odnos Anđele Đuričić, Nenada Marinkovića Gastoza i Sofi Tkačenko.

- Ova mala je došla do prvog plana i eto to je. Ona ne može nikome da da na značaju. Uopšte mi nije jasno njegovo ponašanje. Ne znam čemu to na kraju - rekla je Sofija.

- Njegovo ponašanje zadnjih deset dana je postalo odvratno. Bili smo dobri mesecima svi. Ja nisam mislila da mu se sviđa Sofi. Ona ima tu energiju. Ja sam znala. Meni je Marko rekao da sedim i ćutim i držim svoje mišljenje, da ne bude ponovo da sam nekoga izdala. Ja njemu deset dana ćutim. Ja sam sinoć poludela kad sam videla da ova dolazi. Đedović i Mića su uvek sedeli tamo jer sve vide. Nisu pitnja stizala jer je bilo simpatično. Ova krmača mene napada - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić