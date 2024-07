Spremna za razgovor sa njim: Aneli progovorila o odnosu sa Janjušem, priznala da li se kaje zbog svega! (VIDEO)

Nije joj lako!

Voditeljka Dušica Jakovljević je ugostila u svom studiju Aneli Ahmić i Anđela Rankovića u specijalnoj emisiji.

Dušica je upitala Aneli kako se osećala tokom superfinalnoj večeri, te ju je upitala za odluku koju je donela a

- Hvala svima, produkciji, Lepom Mići, Đedoviću, Anđelu, Aniti, Mioni, Ša... Moram da kažem nervozna sam, ima svega, mnogo manipulacija u vezu JAnjuša, mi se nismo čuli, nije mi ni čestitao. Ja njega i dalje volim na neki način, ja sam njega volela, zatrudnela, ali iako se završilo na ružan način, nisam ravnodušna. Želim mu sve najbolje, ali nije ni njemu bilo lako, ali ona dopisivanja, to me je zabolelo, ali kada se desilo ono što mi se desilo to je kraj - rekla je Aneli pa se nadovezala:

- Meni se desilo ranije da muškarac nije hteo dete i mi smo se rastali nakon toga, tako smatram da je gotova priča između mene i Janjuša, mi smo imali bebu koju smo hteli, ali to se nije desilo. On nije hteo da stane uz mene. On nije plakao, ali sam videla da sabotira svaki odgovor koji smo imali. Volela bih da popričamo - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.