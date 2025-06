Ena Čolić ga je koštala svega: Lepi Mića otkrio odakle potiče Pejina trauma, pa njegovu vezu oskrnavio do kraja! (VIDEO)

Nije lako Peji!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići kako bi progovorio o traumama Jovane Pejića Peje iz detinjstva.

- Meni deluje da je Peja u Eni video svoju majku jer je starija i sve tako. Veliko breme ima za sobom, teško je biti dete poznatih roditelja, a pogotovo kada dođe do razvoda u njegovim ranim godinama. On je prema mami osetljiv i ona je za njega heroj. On je iznosio stvari o njoj jer se pogubio u nekim stvarima, a veza sa Enom je njega koštala svega - rekao je Mića.

- Sad kad je gotovo, uspeli ste šta ste hteli - rekla je Ena.

- Ti si njega emotivno uhapsila i zaključala, kakva ozbiljna priča o tebi i Peji? Nemoj da se z*jebavaš - rekao je Mića.

- Samo vi njemu namećite šta on da radi u životu. Mi smo svakako preterali na sve moguće načine i to je gotovo - rekla je Ena.

- Ti si ga unakazila svojom bolesnom ljubomorom - rekao je Mića.

- Što više slušam vas, sve sam svesnija da sam ja njega volela iskreno, a nije do prostora - rekla je Ena.

- Ti si toliki folirant da su Anđela i Gastoz za tebe male bebe - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić