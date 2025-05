Au!

Uroš Stanić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, a on je ovom prilikom govorio o svim aktuelnim temama iz Bele kuće.

- Ove nedelje sam ja krivac za sve. Ja definitivno otrivam maske. Preko mene pokušavaju da se operu iz nemoći da ja budem krivac. Svašta trpim u poslednje vreme. Tek ću im razotkrivati lica - rekao je Uroš.

- Interesantno je što ti Gastoz nije odmah poverovau priču za Enu - rekao ej Darko.

- Sve više ima poverenja u mene. Obećavao mi je aftere i neke stvari, ali videćemo kakav je na delima. Sve što sam rekao je istina. Nikad se nisam bavio spletkama. Nije očekivao to od Ene. Nije očekivao da na takav način može da dobije nož u leđa. Kada je ona potvrdila skapirao je ko je Ena Čolić, a ko sam ja. Sama je pokazala koliko ne poštuje svog drugara - rekao je Uroš.

- Karić kaže da si njihov ker, a Ena kaže da si njihov potrčko - istakao je Darko.

- Dosta u odnosu na prošlu godinu radim na sebi. Ne dozvoljavam ponašanje od prošle godine. Karić me maltretira danima, donosi mi četku za pse. Nervira ga što sam na strani pravde i donosim činjenice. Pravda je da se Ena lažno družila sa Anđelom, da nije bila iskrena prema Gastozu. Moja najveća uvreda je bila banana, ali sam se izvinio. Ena je bila Gastozov drugar, a ja nisam. Karić je rekao da se povukao i da ih više neće komentarisati, ali se vratio pun municije. Ima doskočice, ubacuje ponovo rovce. Ako su Anđela i Gastoz fejk, kako nisu fejk Sanja i Marko, Aneli i Luka koji imaju mnogo veće probleme. Vidimo trenutno stanje Sanje i Marka koje je po meni kritično. Lečio je svoj bes i drustracije na meni, nakon što je rekao Anđeli da proguta. Izgleda da sam pokrenuo taj talas. Drago mi je što čistim ljude oko njih koji se šlihtaju, a imaju drugačiju nameru. Ena i Anđela se nikad nisu gotivile. Most koji je spajao njih dve je bio Gastoz. Normalno je da je Anđeli zasmetalo što se branio drugu devojku. Drago mi je što je povukao ručnu i nije otkrivao neke stvari o Eni. Smatram da je Ena bila po afterima i imala trojkek. Bila je sa mnogo elitara i zadrugara. Sad mi je jasna njena tetovaža "budi dobra". Ona je jedna bludna i nemornalan osoba koja radi sve zarad alkohola. Ima burnu prošlost i burne postupke u prošlosti. Kad bi ljudi pričali o njoj bila bi i te kako drugačija slika o njoj. Utorak varijante, rasturanje kreveta, sve to mi je strašno. Njeni maloletni izbori, muvanje sa Andrejom, a Anđeli zamera Zvezdana. Na kraju će se totalno razotkriti. U početku je bila cvetić, a sad je uvela ruža koja svaki dan sve više vene od zlobe - rekao je Uroš.

- Kako bi opisao Sofiju, kakva je ona žena, kakav je ona prijatelj? Čuli smo nešto novo od Kačavende - pitao je Darko.

- To je bilo spajanje zbog obostrane mržnje prema mojoj drugarici Milici. Sofija je kao osoba jedna jako samoživa ličnost, voli samo sebe i misli o sebi. Osoba koja je sve priznala o svojoj prošlosti, a dok je priznavala dvanaest priča je promenila. Na kraju je ona jedna Miralda koja prodaje picu u pekari, a jako jeftino to radi. Ona nikad nije imala emocije prema Terzi. To je sve planski odradila zarad priče jer se nikad nije desilo da neki muškarac prevari trudnu devojku. Žena je patološki lažov. Sve što je uradila pokušava da opere i demantuje. Činjenica je da je jedan mostrum koji je pokušao da naškodi mojoj trudnojn devojci. Nikad se neće oprati. Kačavenda je dobro mentorisala, ali diže ruke od nje jer shvata sa kim ima posla - rekao je Uroš.

- Šta kažeš o sukobu Mime Šarac i Sanje Grujić? - pitao je Darko.

- Ja verujem Mimi i vidim po ponašanju Sanje i Marka da sus premni na sve ovo. Umesto da pričaju o batinama, Aleksandru i varanju, oni spinuju priču. Smatram da joj Marko ne veruje i da sa njom ostaje u odnosu zbog naroda i porodice. Zna da brani neodrbanjivo. Veruje sve Mimi, ali mora trenutno da bude uz Sanju. Ona je izvrstan manipulator. On je u njenim kandžama. Ona je kao pauk, ide oko plena i onda zamota mrežu. Marko ćuti, a vidim da ga bolim i da bi pukao i da bi je oterao, ali ne može jer bi to bila pobeda njegove porodice - rekao je Uroš.

- Šta se dešava sa Aelksandrom? - pitao je Darko.

- Nju boli nepravda jer su je osudili svi, a njega niko nije osudio. Čovek je igrao dvostruku igru sa ženom i njom. Zbog njene ličnosti su više stali na njegovu stranu. To je boli i jede i zbog toga ima taj bes i nezadovoljstvo. Vidim da ima jako blizak odnos sa Aleksandrom. On ima taktiku da približi Aleksandru, da dokaže svoju priči i da je na kraju šutne - rekao je Uroš.

- Peja je rekao da je Eni dao svoje krvave te*tise, kako ti komentarišeš? - pitao je Darko.

- Meni je njegova priča bila pro*eravanje. Pokušava da se opere na sve načine. Oboje su bili u go*nima iz kojih žele da se iščupaju. Ne verujem ni da je on imao neke emocije, a ni ona - rekao je Uroš.

- Što si se posvađao sa Džordi? - pitao je Darko.

- Mene nervira jer mene i Jordanku porede. Ja to smatram uvredom jer ja nikad nisam psovao decu, provocirao sam na neki kulturniji način. Ne želim dublje povezivanje sa njom. Dača transparentan gej, a ona mi liči na lezbejku, a njih niko ne otkriva. Dača se pere od svoje se*sualnosti, ona takođe - rekao je Uroš.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić