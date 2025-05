Najžešći udarac: Jelena skinula sve maske Ene Čolić, Uroš Rajačić joj je najveća rana, a evo šta joj neće nikad zaboraviti (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Nominacije''. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Drago mi je što je Terza ispao mnogo inteligentiniji od većine, spustio je loptu, nije ih vređao. Drago mi je što se ne ložimo više na te stvari. Zamerio sam ti za Matoru. Naš odnos je suvišno koemntarisati. Videćeš zašto sam skočio zbog Matore, sve ćeš videti napolju. Biće ti krivo što si nekim ljudima dao drugu šansu. Sve mi je drago što mi se desilo sa tobom ove sezone. Za loše postupke, tu sam da te potržim, ali si sam sebi skočio u stomak. Sa Enom nemam komunikaciju i neću imati. Spomenula mi je u svađi da treba da cepaju Matoru, a ne mene, to mi je hajlajt ove sezone. Ne želim da te komentarišem, iako ti već danima negativno komentarišeš mene. Ostavljam Terzu - rekao je Munja.

Sledeća je nominovala Jelena Ilić.

- Njegovo učešće i ponašanje sa ženama je očekivano i isto kao u prošloj sezoni. Ne zanima me da li je bilo vredno ili ne. On i ja nakon jedne uvredljive rečenice nismo komunicirali celu prošlu sezonu. On i ja imamo super odnos, ne svađamo se. Nemam nikakvu netrplejivost, nismo drugovi ni prijatelji. Ena mnogim ljudima priča kako ima super mišljenje o meni. Vidim da pokušava neku komunikaciju sa mnom. Meni je toliko neprijatno što ona to radi potencira. Da se prisetimo da ja o njoj nikad nisam promenila mišljenje. Iskoristila je Uroša , ja sam se osećala užasno, odvratno i poniženo. To je revolt, zaboga, zbog klipa pa je odlučila da se tako ponaša. Ima sreće što za razliku od početka rijalitija tad sam imala samokontrolu jer bi prošla mnogo gore. Ti si takav ološ i kreten. Ne mogu da verujem koliko si jadna i patetična. Ona je školovani prevarant. Ne prolazi ti da se predstaviš onako kao što nisi. Sve smo čuli o tvojim partnerima. Previše želiš da svoj život predtsvaiš misteriozno, sjajno i fantastično. Trula si i neispunjena.Nije ni čudo što te poznaje ceo grad kad si bila na svakom mogućem afteru. Manje gora stavr što pokušava da ispontecira poznate ličnosti i šta je sa njima sve radila, gora stvar mi je bila spominjanje Pejine majke. Ima faze patetike i faze demantovanja. Ona je izgovara tako morbidne stvari na moj račun, vađenje oiz utrobe dece, ona to radi više puta dnevno a ne jednom. Nakon klipa gde je kukala šest dana, ona je rekla da bi povela kao omiljenog Uroša Rajačića. Eto kako se pokajala i koliko je plakala. Ostavljam Terzu - rekla je Jelena.

Autor: A.Anđić