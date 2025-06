NE MOGU OČIMA DA GA GLEDAM: Anđela se guši u suzama zbog Gastoza i Sofije, ne može da dođe sebi! (VIDEO)

Slomila se na komade!

Anđela Đuričić završila je u suzama nakon "Igra istine" zbog haosa koji je imala sa Sofijom Janićijević i Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Ona hoće na silu da se ubaci, a on njoj to daje za pravo. Mene to boli jer su to dr*lje kojima je samo rijaliti bitan. Ne mogu očima da ga gledam. Da li misliš da on ne zna da to boli? - plakala je Anđela.

- On to nemrno radi, kad se ti nasmeješ on odmah kaže da si se nasjemala - dodala je Jelena.

- Znam šta on hoće, a to neće da dobije. Ja treba da slušam svaku dr*ljtinu da mi priča... Samo da sam bila mao pametnija, ali nisam - jecala je Đuričićeva.

- Meni je žao jer je delovalo da nećeš da se nerviraš - rekla je Jelena.

- Znam šta radi i boli me, a ne zanima me da li je to ironično. Ja samo hoću da izađem odavde i da ih ne idim u životu, pa neka se j*bu i rade šta hoće, a ovo na moje oči ne mogu da izbegnem... K*rva klasična, tako se vidi da je bila animirka ida je spremna na sve. Vidi se da se sladi kad neko plače, njoj su hrana ženske suze. Ona sve ovo radi namerno samo da bi neko plakao, a da bi se ona smejala - pričala je Anđela.

Autor: A. Nikolić