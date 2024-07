Ne može da se obuzda: Miljana izvukla Teodoru iz kreveta, pa joj prolila gorke suze zbog Bebice! (VIDEO)

Slomila se na komade!

Miljana Kulić nakon kratkog razgovora sa Nenadom Macanovićem Bebicom otišla je u Belu kuću i probudila njegovu devojku Teodoru Delić. Ona ju je zamolila da odu u pušionicu, a onda je završila u suzama.

- Znam da ti se sve skupilo, kao što si mi rekla i ovog(Zolu) da mnogo voliš - rekla je Teodora.

- On će da kuka da nema, ja ću da odem u tržni centar i da mu kupim sve stvari. To je ciljm, ja sam luda. On će mene da ucenjuje da bi bio sa mnom. Meni roditelji neće dati da mu dam... Ja znam, šest godina sam sa njim. Ja sam bolesna u emotivnom smislu. Šta je ovaj(Bebica) tražio od mene dve godine? On nama iz kuće nije izlazio, imao je poštovanje mojih roditelja prema njemu. On je mene lagao da ima stan, otišao i zadužio se.... Nije se ni zadužio, nego je prevario ljude. Da li je moguće da je on toliki prevarant? Ja ne mogu da protumačim - plakala je Miljana.

- Ne znam ni što tumačiš uopšte. To je prošlost, kad ćeš da shvatiš da si ti Miljana Kulić - rekla je Teodora.

Autor: A. N.