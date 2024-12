Bebica oduvao Teodoru: Ona prolila reku suza, shvatila da je sve bila teška laž! (VIDEO)

Slomila se na komade!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', voditelj Milan Milošević najavio je novi snimak, a takmičari su imali priliku da vide razgovor Teodore Delić sa Lukom Vujovićem o njenom raskidu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Svi čuju naše razgovore. Mislim da je sad ovo što se dešava nakon pomirenja ništa neočekivano. Siguran sam 100% da neću više sa njom - rekao je on.

- Mislim da ga ja ne interesujem. Ne mogu da ne plačem. Znam ja šta je problem. Kad je bila situacija sa Najom, pratio me je, uhodio i pokazivao na tetovažu. Njega boli k*rac za mene. Mi o tome raspravljamo već duže vreme - dodala je Teodora.

- Ako ti je lakše tako, drži se toga - poručio je Bebica.

- Javno me je ponizio, smejao se. Ja sam sa tobom htela sve, pričao si da sam ti porodica, a pop*šao si se po meni. Da li bi Marko Stefanović, Karić ikad rekli da uvek može bolje za svoje devojke? Anđela je juče rekla da me je javno ponizio i svi su se složili sa tim. To može samo osoba koju boli k*rac - govorila je Delićeva.

Autor: A. Nikolić