Boli me i ceo život će me boleti: Milica se slomila, pa priznala da vapi za Terzinim dodirom! (VIDEO)

Slomila se na komade.

U Beloj kući u toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Darko Tanasijević podigao je Milicu Veličković i Borislava Terzica Terzu, kako bi iskomentarisali prikazan snimak njihovog razgovora iz izolacije.

Terza je prvi iskomentarisao.

- Ovaj odnos nas mi liči na odnos Miljane Kulić i Ivana Marinkovića. Kada uradim nešto loše uradim iz nemoći i besa - rekao je Terza.

- Da li smataraš da se Milica ovde folira u smislu da je dosta više drčnija ovde jer se to očekuje, a da ste napolju da bi priča bila drugačija - pitao je Darko.

- Pa mislim da da, drugačije bi bilo da smo u četiri zida. Uroš je kriv on nam ne da da popričamo, trči kao ker za nama - rekao je Terza.

- Da li ti nedostaju ovi trenuci, da li ti prija Terzina pažnja? - pitao je Darko.

- Ne prija mi, ali mi fali. Meni fali samo to što moja beba neće imati oca, što nam je porodicu uništio. Mene ove stvari bole. Mrzim ovu fu*su, otela mi je čoveka. Boli me i ceo život će me boleti. On se meni gadi, kada pričam o emocijama osećam samo mržnju. Sve sam radila da mi se on ogadi. Naravno da pričam van stola drugacije sa njim.

- Da li si očekivala više ovakvih njegovih reakcija? - pitao je Milicu voditelj.

- Od početka znam svaku njegovu reakciju, od prvog do poslednjeg dana - rekla je Milica.

- Da li prezireš Sofiju zbog toga što ti je otela Terzu? - pitao je Darko.

- Ona njega truje da mrzi svoje dete, zbog toga je mrzim. Ona je meni fokus kao ubica dečijeg osmeha. U početku kada se sve to desilo, ja sam govorila da će on biti otac, posle njegovog ponašanja neće. Mrzim je što je oduzela mom detetu oca - rekla je Milica.

Nakon toga Darko je podigao Sofiju Janićijević da prokomentariše Miličino izlaganje. -Ima pravo ovo što kaže, nisam razmišljala o tome. Nisam ostavila napolju nikog, nisam razmišljala u tom smeru - rekla je Sofija.

Da li Milica vapi za Terzom? - pitao je Darko.

- Mislim da da, ali to je prirodno - rekla je Sofija.

Nakon toga uključio se Terza koji je na sve načine pokušavao da odbrani Milicu. Rekao joj je da njenim izjavama izaziva Milicu.

- Rekla si da ćemo se ljubiti u utorak, ja ti kažem da se nećemo ljubiti nikad -rekao je Terza Sofiji.

Nenad Macanović Bebica uključio se u razgovor, pa izneo mišljenje kako se Terza obratio Sofiji neiskreno, i da je to uradio zbog Milice.

- Mislim da on sve radi isfolirano, on jedva čeka da Milica ode to što on sada priča su gluposti - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.