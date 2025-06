HLADAN KAO LED: Anđela odlučila da se neće PONIŽAVATI zbog Gastoza, Karić uveren da nju nije pogodio raskid! (VIDEO)

Šok!

Tokom emisije "Pretres nedelje" došlo je do opšten haosa zbog odnosa Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, nakon što je voditelj Milan Milošević otkrio šta je sve Gastoz sinoć pričao u "Šiša baru".

- Da li ne želiš da budeš sa njom jer te je lagala? - pitao je Milan Milošević.

- Ja želim da budem sa njom, ali želim da vidim da li me je lagala. Klipove ne pominjem i za to me boli k*rac. Zanima me samo da li je u sekundi mogla da me laže nešto što ćemo moći sa saznamo - govorio je Gastoz.

- On je po Pavlovim rečima, a ja tvrdim da nismo bili zajedno, skinuo devojku sa kojom je bio u vezi. Ovaj u čuo u petak da mu Pavle ništa ne zamera - pričala je Anđela.

- Zar Anđela nije lagala neke stvari na početku vaše veze i zar nije video da je tad sklona tome? Vi ste krili vezu mesec dana, sve za Pavla - ubacio se Mića.

- Ako je ona meni rekla da nisu bili zajedno ja sam joj poverovao. Zašto bi lik sad dolazio u emisiju da kaže da jesu, ako nisu? Ja mogu da poverujem i da su to lovačke priče, možda je hteo da se k*rči. Za ovih osam meseci nisam čuo ove detalje, nego samo da nisi bila sa njim. Ja bih opet prešao preko toga, samo da mi je rekla da jesu. Šta ja sad da radim? Za pet nedelja ću da znam ko je promenio priču - pričao je Gastoz.

- Tebi u oktobru nije odogvaralo da čuješ detalje nego samo njene ne i odmah si krenuo na čajeve i Desanku Maksimović. Ovo sad ispada smešno jer se mesec dana pred kraj ograđuješ od nje, veruješ Pavlu. Ti si nju ponizio najstrašnije kad si rekao da ćeš da budeš od nje, a priznao si da si se ohladio. Ispadaš smešan kao bioskop - rekao je Mateja.

- Poznavajući Nenada mislim da se stvarno ohladio. Gledala sam danas u pušionici kako je neprijatna atmosfera između njih dvoje, faca mu je da gleda u jednu tačku, a ona u njega. Što se tiče ove situacije kad je rekla da to nije tako poverovao je odmah jer je bio zagrejan i sviđala mu se i hteo je da se osvoji. Ljudi koji znaju njega znaju da voli da ga devojke šutirau po j*jima, a sad kad vidi da je ona ozbiljno zagrejana za njega to ga ne radi. Njeno napadno ponašanje, ti sediš iskuliran, a ona dolazi pored tebe i delovalo mi je da si se ohladio od nje. On da je zagrejan za nju bolelo bi ga uvo da li je ona lagala ili ne, samo bi se možda posvađali - komentarisala je Teodora.

- Mi nismo imali o čemu da pričamo u hotelu, dovoljno je bilo da kaže da se ohladio i tu bismo se verovatno posvađali - rekla je Đuričićeva.

- Anđela, kad si shvatila da se on ohladio? - upitao je Milan Milošević.

- Ja ne znam šta da kažem kad on kaže jedno, a na delu pokaže drugo. Ja sam njemu rekla da mi izgleda kao da mu ovo odogvara i da mi ovo nije pravi razlog. Mi kad smo pričali u hotelu juče zagrlio me je, a pre toga pričao sve to. Za mene se zna šta želim... Njemu je sad zabavno i on želi od mene burniju reakciju. Od mene neće dobiti ono što očekuje jer svi dobro znaju kako znam da budem bezobrazna, ali to neće dobiti. Neće da dobije Anđelu koju je gledao, pa sad očekuje da bude i sa njim - rekla je Anđela.

- Da li vama izgleda kao da je Anđelu ovo pogodilo? Ne bih rekao. Kako ćeš da legneš posle sa čovekom koji se ohladio od tebe? - pitao je Karić.

- Dogovorićemo se - poručila je ona.

Autor: A. Nikolić