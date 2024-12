Ona je meni TRULEŽ i OLUPINA PUNA ZLA: Ena oplela po Aneli kao nikada do sada, tvrdi da NIKADA nije rekla za Asmina da je DOBAR FRAJER (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Predstavnik portala Pink.rs i novinar Darko Tanasijević podigao je Enu Čolić, kako bi sa njom porazgovarao o njenim svađama sa Aneli Ahmić.

- Zbog čega tako glasno i jako negoduješ na česta govorkanja da si odpočetka ljubomorna na Aneli koja ti je užasna i sve najgore - pitao je Darko.

- To su pojedinci koji ovde govore, ne smatram da je to većina. Samo ću vas podsetiti na njenu jednu rečenicu, a to je: "Od kada je ušla ova ovde devojka, Mateja crveni", ona je od početka ljubomorna na mene - rekla je Ena.

- Zar ne misliš da si pokazala na neki način ljubomorna ili sujetna na nju - pitao je Darko.

- Da, naravno, sada u ovoj situaciji postoji ta neka moja frustracija. Isključivo je to jer je Peja u toj priči, nemam na šta da budem ljubomorna, odvratna je. Ljubomorna sam na to što je on dozvolio da ona meni nabija na nos što je moj tadašnji dečko rekao da je ona najzgodnija devojka ovde. Jako sam pogrešila, to me povređuje - rekla je Ena.

- Koliko si subjektivna kada komentarišeš Aneli - pitao je Darko.

- Ukusi su različiti...Ja sebe ne bih stavila na prvo mesto, ali on kao moj dečko to ne treba da komentariše. Meni bi bile tu Teodora, Anđela, Sofija, sve druge devojke pre nje. Nisam uzela da komentarišem muškarce koji su zgodniji od Peje, jer to nije u redu da komentarišem jer sam u vezi, a neću ni sada iz poštovanja. Kada se neko ponaša kao ona, kada je toliko odbojan i grozan, znači konstantno izazivanje konflikata, ona izvlači iz mene nešto što sam mislila da nemam u sebi...Ne znam kako drugačije sa njom da vodim konstruktivnu raspravu, kada je ona za mene totalno nepismena, moram da spustim svoj vokabular. Malo pre u sobi, svađa se sa Gastozom, onda on njoj izgovara stvari koje nisam mogla da verujem da će on da izgovori - rekla je Ena.

- Da, Gastoz mi je rekao: "Rašida, svr*im ti po faci" iz čista mira - rekla je Aneli.

- Ona je meni jedan trulež, olupina puna zla... - rekla je Ena.

- Kakva saznanja imaš o Aneli njenoj sestri Siti - pitao je Darko.

- To sam čula ovde, kada se svađala sa Terzom, da je prošle godine njen bivši suprug pričao da je ona orgijala sa svojom sestrom. Čula sam da ima blokator, da je bila narkomanka. Njeni stadijumi ovde su da plače ili oni drugi kada je agresivna i svađalački nastrojena prema svima - rekla je Ena.

- Rekla si Aneli: "da ne ulaziš u konflikte, ne bi bila bitna", kako komentarišeš komentare drugih da si se ti od početka zakačila za Aneli - pitao je Darko.

- Ja sam u studiju još pitana da li sam imala nešto sa Karićem, ja sam rekla da nisam, da mi je Mateja bivši dečko. Meni je sve bilo usmereno ka tome, čak i naš pozdrav. Ja se nisam namenski nakačila na nju, nego ne znam s kim ona nije imala sukob ovde - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić