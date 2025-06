STAVIO KARTE NA STO! Karić progovorio o druženju sa Gastozom, pa se osvrnuo na poruke sa Anđelom i negirao da joj se udvarao: ŽELELA JE DA ME PONIZI! (VIDEO)

Prvi sagovornici voditelja Teodore Delić, Nenada Macanovića Bebice i Dače Virijevića u emisiji ''N.N.'' bili su Stefan Karić i Nenad Marinković Gastoz.

- Zašto ne voliš Gastoza? - upitao je Dača.

- Ne mrzim ga. Ja sam već rekao da je to čista glupost - odgovorio je Karić.

- Da li misliš da se Sofi dopada Gastoz? - upitao je Bebica.

- Ne. Ne dopada joj se on. Svi znamo ko joj se dopada. Iskreno, mislim da je Anđela ljubomornija na Sofiju, nego na Sofi. Dosta su teške reči pale između njih dve - kazao je Karić.

- Šta je spojilo Gastoza i tebe? Družite više nego ikad? - upitala je Teodora.

- Gastoz se sa mnom ne druži, ne družim se ni ja sa njim, da se mi razumemo. Nema tu nekog zbližavanja - kazao je Karić.

- Da li misliš da je Anđelin problem zapravo Gastozovo sedenja sa Sofijijom, ane sa tobom? - upitao je Bebica.

- Moguće je da jeste. Video sam da je burnije Anđela reagovala - kazao je Karić.

- Ako je Anđela ćutala o vašim porukama, zbog čega si ti onda ćutao? - upitao je Karić.

- Ja sam rekao da ja te poruke nisam shvatao ozbiljno. Ne mislim da je to bilo važno. Ja kad se nekom udvaram, idem na kraj sveta, nije mi važno ništa. Da mi je bio cilj da smuvam Anđelu, ja bih se do kraja trudio oko nje. Gluposti su neke izrečene. Ja smatram da je ona imala za cilj da me ponizi - rekao je Karić.

- Da li smatraš da si mogao da posavetuješ malo Sofi kad je reč o Gastozu? - upitala je Teodora.

- Ja pričam sa njom. Meni je veoma žao jer ona nije uspela da pronađe zajednički jezik sa Matejom. Jeste, ali ne dublju povezanost - kazao je Karić.

