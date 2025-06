Bez dlake na jeziku!

Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića, te je tako porazgovarao sa njim o odnosu sa Aneli Ahmić i njegovom ocu, Nikoli.

- Rekao si da ti je neshvatljivo da tvoj otac priča za tvoju devojku ono što priča. Šta misliš, zbog čega on toliko mrzi Aneli - pitao je Darko.

- Ja sam čuo da je on nekome pisao, da li fanovima ili ne...Čovek je verovatno navučen. Ne želim ništa negativno da govorim o ocu, dovoljno je što se njegov sin blamira zarad novca, a bespotrebno je da se on i Biljana blamiraju besplatno - rekao je Luka.

- Da li ti i Aneli imate neke razgovore na ovu temu ovih dana - pitao je Darko.

- Ja sam Aneli govorio da ne verujem u to, pogotovo da je dao izjavu za novine i da je negativno komentarisao. Zameram mu, Aneli nije ta koja je mene u poslednje vreme, ne terala...Aneli mi je rekla da se ne obazire na to i da ne želi da utiče na naš odnos nešto od spolja - rekao je Vujović.

- Kakva je to problematika oko para i stanu, što se tiče tebe i oca?! Pojedincima deluje da se ti i tata takmičite - pitao je Darko.

- Ja sam sa 21 godinom napustio svoj dom, živeo sam sam sa svojom suprugom. Skrenuo sam sa tih šina, pravio sam para koje on nikada neće završiti, a onda sam ja na kraju završio tamo gde on nikada neće završiti...Nikada mi ne da da trošim kada odem u Švajcarsku, dobio sam auto i koji vozim, na njegovu je firmu i on plaća. Ja sam pored toga otvorio dva lokala, od svojih para. Stan koji je taj ostao, ima i u novinama, piše da je oduzeta kuća koju je on nekada davno kupio...Oni nisu zajedno 20 godina, sa maćehom je već 20 godina...On se ne pita o tome koga ću ja da oženim, nije se pitao ni za prvi odnos. On je malo starog kova, on uvek želi da prebaci to da uvek obilazimo domovinu - rekao je Luka.

- Slažem se da ne treba da utiče na njegove životne izbore, ali je suludo da dozvoljava da mu se otac ovako komentariše - rekla je Kačavenda.

- Tu su za mene ceo život, kako majka, tako i otac. Ako pitaš majku, reći će da nije bio tu u datim momentima, ako pitaš oca, on će da kaže da jeste...On je ostavio moju majku i upoznao je drugu ženu, brat, sestra i ja nismo prihvatili tu ženu, nakon nekog vremena smo prihvatili, na osnovu toga mislim da će prihvatiti Aneli - rekao je Luka.

- Poludeo si kada te je Aneli optužila da ponovo flertuješ sa Sandrom. Da li ona to namerno radi i napada te samo da bi bila tvoja žrtva, kako kažu učesnici - pitao je Darko.

- Mislim da ne radi namerno, mislim da nije normalna u glavi, ima neki problem sama sa sobom. Radi se o situaciji da je Sandra rekla: "Debil je ispred" i pokazala mi srednji prst, pokazao sam i ja njoj, onda je ona rekla da je to flert - rekao je Luka.

- Ja bih se posvađala sa tim bivšim koji bi mi nešto rekao ili bih iskulirala, ispi*karala bih ga - skočila je Aneli.

- To je u pravu, rekla mi je da ne treba da odgovorim kada nešto priča, nisam odgovarao na sijaset uvreda, mene je navodila, tako isto Aneli ne zna da ja koji znam da ništa ne osećam prema Sandri, gledam da izbegavam bilo kakav vid kontakta...Kada mi je rekla: "Ovaj debil ispred", ja sam tada u sekundi razmišljao, krenulo mi da joj odgovorim, onda namerno nisam jer bi mi Aneli rekla: "Šta se ti svađaš sa njom", ja sam samo pokazao srednji prst i otišao - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić