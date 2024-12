Bez dlake na jeziku!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Ivana Marinkovića i Aleksandre Nikolić, koji možete pogledati OVDE, Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aleksandrom u Šiša baru.

- Zbog čega ste raskinuli ti i Ivan - pitao je Darko.

- Ne znam, ja se danima budim ranije, uhvati me neki nemir, izgubljen sam, haos mi je u glavi. Nesigurna sam i imam neke tripove u glavi. Jedan dan imam osećaj da osećam prema njemu nešto i da mi je lepo, u drugom momentu da nije realno - rekla je Aleks i nastavila:

Najviše razmišljam o detetu, gde je i šta je, nema mi negde veze, ali mnogo razmišljam i preopterećujem se. Mozak mi radi i kada spavam.

- Je l' razmišljaš o tom bivšem dečku - pitao je voditelj.

- Razmišljam. Često razmišljam kako se on oseća, kako je njemu, pa se setim naših dana i godina provedenih zajedno, pa onda pomislim da sam pogrešila što sam uradila ovo, a onda razmišljam da ko zna što je ovo dobro - rekla je Aleksandra.

- Je l' ti želiš da se oslobodiš tog dečka ili ne želiš - pitao je Tanasijević.

- Nije njemu sigurno lako, s obzirom da me je voleo, volela bih da je on srećan, da nije u lošem stanju. Lakše mi je da se vratim u prošlost, nego nešto ispočetka da radim. Bila mi je i lepa i ružna prošlost...To je taj strah da neće biti bolje, ali mislim da zaslužujem bolje od te prošlosti. Strah je uvek tu! Ja jesam jaka, ali nisam toliko jaka kako me drugi ljudi vide, itekako sam slaba i vrlo sam nestabilna. Mislila sam da sam stabilna, ali ovde ne pomaže nijedno iskustvo, ovo je iskustvo za sebe. Neću ga više maltretirati sa mojim variranjem, pustiću vreme, pomirili smo se sada - rekla je Aleksandra.

- Svoju nesigurnost prebacuješ na njega - rekao je Darko.

- Da, vidim da se baš iznervirao danas, govori mi, da. Vidim da mu je stalo, a meni je čudno da mi kaže da me voli, govori mi često. To mi je velika reč, kada osetim da je to jedan kroz jedan, onda bih to izgovorila, ne izgovaram to tek tako i to mi daje sumnju često, previše mi laska...Pre neki dan razmišljam šta se desilo sa mnom odjednom, posle četiri godine?! Valjda sam želela toliko taj neki zajednički život, kada to ne dobije kada želi, onda posle to ne bude važno - rekla je Aleksandra.

- Kada se vratimo na tog bivšeg, oženjenog, da li je tebe to radilo i držalo u životu jer je bilo nedohvatljivo, a kada je rešio da prekine brak ili šta već, da bude samo tvoj, sada kada sam dobila, više nije to to - pitao je voditelj.

- Da, pitala sam se da li je to, nemam to u sebi toliko da me rade zabranjene stvari. Mnogo vremena je tu prošlo, ja sam govorila da sam ljubavnica, on je govorio da nisam. Činjenično stanje je da sam ljubavnica, osećala sam se manje vrednom. Mislim da sam se ja zasitila te borbe, nisam se nikada s njom takmičila, ali mi je bilo bolno da budem druga žena. On je meni rekao: "Na kraju ću ostati sam", ja sam mu govorila da ne može da sedi na dve stolice, sada se to negde pokazalo. Žao mi je, nije to malo, četiri godine nije malo, svega je tu bilo, nije trebao da me pusti ovde - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić