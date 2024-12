Bez dlake na jeziku!

Tema današnje debate je da li se izdaja može oprostiti ili ne. Naredni koji je govorio na ovu temu bio je Ivan Marinković, koja je zastupao stav da za izaju ne postoji opravdanje.

- Da li je za tebe Jelenina izdaja sa Rajačićem dobra, da li ti je nešto dobro donela? - upitao je Marko.

- Da, jer mi je donela Aleksandru, a njoj njega. Ta izdaja je donela oslobođenje. Nama je sada bolje. Prošli smo neki preriod, sada smo oboje našli nešto dobro - rekao je Ivan.

- Ja sam bila ta koja je njemu govorila da brine o deci, dok je njemu bio najvažniji novac. Za šest godina se dva puta čuo sa ćerkom. Nismo imali naše dete, ali sam ja više brinula o njegovoj deci, nego on. Ja sam imala najveću borbu sa samom sobom kako bi bilo da smo imali dete. On nema nikakva osećanja prema svojoj deci. Želela sam da imam dete sa njim, a on me je lagao da ćemo imati dete. Nije želeo da se ostvari kao otac, pa je stalno nalazio neke izgovore - rekla je Jelena.

- Jelena je iz priloženog želela samo dete sa mnom, a možda je Bog to uvideo, pa se nije dalo. Drugo objašnjenje nemam, ali mislim da mi je sve jasno dovoljno - rekao je Ivan.

