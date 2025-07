Bez dlake na jeziku!

Sledeće pitanje bilo je za Anđelu Đuričić.

- Gastoz te je muvao mesec dana, trudio se i borio se iako si stalno ponižavala i gurala od sebe, a sada kada treba ti da se potrudiš, odustaješ na prvoj prepreci, da li ti je tako malo stalo - glasilo je pitanje.

- Evo ovo mi je danas rekao. Znali smo se mesec dana, muvao me je, trebalo mu je da dođe do mene i imao je svoj cilj. Rekla sam ti već i nemoj da mi ispravlja, imao si cilj da me osvajaš i da uđeš u vezu sa mnom. Manipulator ne staje, Gale smiri se, sve će da bude okej. Ne vidim da sam pogrešila, sada dobijam sedam puta više za uzvrat. Ne može da se uporedi kada muvaš nekoga koga ne poznaješ i sada nakon osam meseci veze, on je vrlo jasno meni stavio do znanja da ne želi da bude sa mnom. Ne razumem, šta treba da uradim?! Milane, sramota me je sebe - rekla je Anđela.

- Ja sam se stvarno više otvorio nego što sam trebao, dao sam joj do znanja, da je bacila foru ili se zaigrala sa mnom, to bi imalo validnost. Kada sam rekao da više nema, da je kraj, kreće Anđela da se sprda, da baca fore - rekao je Gastoz.

- Ti hoćeš da ona isključi tu njenu isprogramiranost?! Hoćeš da bude opuštena - rekao je Milan Milošević.

- Da mi baci gaće na jastuk, da bude neka glupost - rekao je Gastoz.

Naredno pitanje bilo je, ponovo, za Anđelu.

- U ponedeljak ili u utorak voliš Gasgtoza, pa je onda manipulator, pa ga u petak opet voliš. Dogovori se sa sobom šta hoćeš - glasilo je pitanje.

- Manipulator jeste veliki, nažalost, svesna sam toga, počela sam da potpadam pod tu manipulaciju. Ja kada krenem da odgovaram, odmah menja smer mog odgovora i moje razmišljanje. Oni ne bi mogli da funkcionišu kada Jordanka ne bi bila ovakva, ona njega stvarno voli. Stoji to da nisam ni ja baš najnormalnija - rekla je Anđela.

- Nit me ljubi, nit me drugom daje, razumeš?! U ovom trenutku me ne zanima, ali kažem, kada budem izašao odavde i budem bio par dana bez nje posle 10 meseci da gledam njene oči, biće to najiskrenije - rekao je Gastoz.

Autor: Nikola Žugić