OPŠTI HAOS ZA STOLOM! Ena na stubu srama jer je izdala Anđelu i Gastoza koji su joj pomogli, nastao haos (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Znaš li da ste ti Anđela skinuli maske svima koji su očigledno sa vama bili lažno dobri? Delili ste sa njima sve, a da ne govorimo koliko ste im puta stali u odbranu - glasilo je pitanje.

- Ne znam na koga se misli, ja ne dajem da bi mi bilo vraćeno, mi ćemo uvek to raditi - rekao je Gastoz.

- Mi nismo ništa delili niti su oni meni nešto davali, čime sam ja vama zabola nož u leđa - rekla je Ena.

- Možda se odnosi na to što je rekla da je Anđela ljubomorna - rekao je Gastoz.

- Ja sam rekla da to ne radiš jer ne želim da budem razlog vašeg sukoba. Ona je rekla: "izvini, ne možeš da sediš ovde", šta ću joj ja ovde na slavi?! Ja sam od početka na njihovoj strani i ne možete da me posvađate sa Anđelom i Gastozom - rekla je Ena.

- Ja sam bila tad uz njega kada se njemu desilo, ja mislim da bi mi uvek prišao. Smatram da kada bi imao tu situaciju sa Anđelom napolju, okrenuo bi se i otišao, ne bi se pomirio - rekla je Matora.

- Što se mene tiče, ovo se odnosi na Anu Nikolić, a za njega Matora, Luka i Ana Nikolić. U skladu sa njihovim postupcima se menjaju naši odnosi, ne smatram da sam se o Anu ogrešila, nije ni ona od mene - rekla je Anđela.

- Što se tiče Keti, on je iskompleksiran i neće da prizna da nije u pravu, ali mislim da mu je sve jasno. Nije bio u pravu! Pada i na suze i na ovo i na ono, ume da ne bude u pravu, Keti ga je klasično iskoristila...Matora je s vrata ušla i napala nekog s kim je on u vezi, njemu to nije bilo dovoljno, pa je uzeo za omiljenu. Svim tim postupcima daju za pravo da ovi ljudi napolju sole o njemu - rekao je Marko Đedović.

Autor: Nikola Žugić