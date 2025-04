OPŠTI HAOS ZA STOLOM! Mića i Đedović u brutalnom klinču, učesnici ubeđeni da je Karić ORUŽIJE donjen doma protiv Gastoza (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sanji Grujić kako bi prokomentarisala odnos Stefana Karića i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Oni su navikli isključivo na hvalospeve, a kada ih nisu dobili, onda su popucali na druge strane - rekla je Sanja.

- Koliko treba da budeš glupa da poistovetiš situaciju sa Kordom - rekao je Gastoz.

- Ovo je zakasnela reakcija - rekla je Sanja.

- Iznervirao me je sad zato što priča da je neko likovao, ko je tu likovao?! - rekao je Mateja.

- Čovek ga je razvalio kao kantu - urlao je Mića.

- Sada je Karić sam rekao da ispada da je oružije u ličnim sukobima, tj. nekim određenim ljudima protiv Gastoza - rekla je Jelena.

- Pomirili se Mića i Ivan nakon pljuvanja, pomirili se Aneli i Mića nakon vređanja, to je to, pi*kice koje koriste druge jer nemaju mu*a - rekao je Đedović.

- Ko je na klipu?! Pričaš, znači pomirio si se. Ti lažeš jer si na klipu - rekao je Đedović.

- Ne mislim da me neko koristi kao oružije, a jedini ko je ljubomoran na Karića je Gastoz. Karić govori objektivno sve kako jeste, nije pristrasan. To je kupovina mira kako ne bi Karić iznosio mišljenje kakvo zapravo ima, on nije u potpunosti slobodan da ispriča svoje mišljenje - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić