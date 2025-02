Opšti haos! Mića razuverio sve teorije o tome da se Dragana i Terza druže, Gruja sam sebi uskočio u stomak (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić usred haosa oko Dragane Stojančević, dala je reč Stefanu Kariću.

- Su imali neki se*sualni odnos ili nešto?! Čime se ponižava Dragana - rekao je Karić.

- Stavove moraš da imaš iste, kako prema sebi, tako i prema drugima - rekla je Dugalićka.

- Da li sam ja njoj obećao da ću da budem s njom - rekao je Terza.

- Ako je to bilo prijateljstvo, zašto ona i dalje nije prijatelj sa svima, nego samo s tobom?! Zato što joj se sviđaš. Da li se prijatelju stavlja glava na ku*ac - rekao je Mića.

- Ja mu nisam stavljala glavu na ku*ac - rekla je Dragana.

- Vi ne da ste krpe, nego ste krpetine - urlao je Mića.

- Samir je bio zaljublje u Kačavendu, ona se družila sa njim, tako da, tišina - rekao je Terza.

- Svaka čast Terza drži se tog stava do kraja, ovde ti je bivša verenica bila sa Barbarom u stomaku. Ti si na mestu, držite se do kraja. Nemojte da vas uvlače u priču, ostani takav do kraja, nemoj da praviš više to što si napravio - rekao je Gruja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić