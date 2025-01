Haos za stolom: Učesnici napali Terzu da je i dalje zaljubljen u Sofiju, Ena skočila: Sram vas bilo, postao je OTAC (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Bori Terziću.

- Rekao si da si se smuvao zbog kompleksa sa Sofijom, misliš li da je Milici lakše da si joj sve ovo priredio zbog sujete, a ne zbog ljubavi - glasilo je pitanje.

- Verovatno je taj muški ego i ti kompleksi su u meni proradili. U tom trenutku sam se zaljubio...Da je to bila ljubav, mi bismo ostali zajedno. Jesam se zaljubio, ne bih uradio to da se nisam zaljubio, bio bih veliki idiot da sam uradio neke stvari samo zarad toga da budem s njom - rekao je Terza.

- Nisam ga baš dobro čula jer su pričali za stolom ovde...Verujem mu, mislim da se zaista zaljubio, kao i ja u tom trenutku, napravili smo grešku. Nije lepo, ali šta je tu je - rekla je Sofija.

- Gledaoci pitaju zašto nisi čestitala Terzi rođenje deteta - pitao je Milan.

- On je pre par dana rekao da ne želi da mu čestitam ja, ali i ljudi koji nisu u dobrim odnosima s njim. Samo je Uroš ispoštovao - rekla je Sofija.

- Ne želim, blam života bi bio da prilazi da mi čestita, ovako je najbolje da nemamo komunikaciju i sve - rekao je Terza.

- Ja sam te komplekse prerastao, ali posle nekoliko meseci je to došlo na videlo. On je hteo da ispadne mačo men i da uradi sve to sa Sofijom - rekao je Gastoz.

- On sada shvata da nikada nije bio zaljubljen u Sofiju - rekao je Ivan.

- Ja sam videla da mu se svidela i tvrdim da mu se i dalje sviđa, a sve ovo radi da bi se oprao kod naroda i da bi spustio loptu sa Milicom. Vidim kako se gledaju perifernim pogledom, vidim da mu se sviđa, ali da bi se oprao kod Milice i naroda, on priča sada ovako. Plaši se njene blizine jer zna da bi ušao u neki odnos sa njom - rekla je Miljana.

- Boleština mi je ovo sve jer je danas postao otac, treba da imaš neki osećaj. Kapiram da ti Miljana nemaš, to smo videli već - rekla je Ena.

- Nisam znala da je to izjavio, to je Terzino pranje i ulizivanje Milici, ja vidim da Terza ima neko, kao da mu se gadi Sofija za sve ono što je on napravio - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić