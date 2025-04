Novi udarac: Mateja misli da je Karić patosirao Gastoza za sva vremena, haos u Beloj kući ne prestaje (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Mateju Matijevića u emisiji "Pitanja novinara" da prokomentariše haos koji se dešava između Stefana Karića, Nenada Marinkovića Gastoza i Anđela Đuričić.

- Smatram da Gastoz ne može da prihvati nokdaun koji je doživeo te večeri i da je iz revolta tražio objašnjenje zašto je Stefan to uradio. Ovo je bio boks meč koji je od početka sezone bio češćanje, a sad je Stefan zadao udarac, Gastoz je pao i sad se koprca i ne može da prizna poraz. On sad napada i okreće na druge ljude kako su pristrasni. Anđelu sam razumeo sad, pomislio sam da ne bi ni na mene tako odreagovala jer normalno je da ne reaguješ na sve ljude isto. Gastozova reakcija je bila očigleda, svi smo videli i nije mu bilo prijatno zbog toga što je to doživeo te večeri - govorio je Mateja.

- Ovo što je bilo za Ivana na podeli budžeta, komentarisanje bez potrebe. On je sedeo i dobacivao sve vreme i meni je to zasmetalo i to je proizvelo. Ja sam i zaboravio da je on mene poslao sa Aleksandrom u izolaciju, da sam tako hteo da se revanširam poslao bih ga sa Sofijom - dodao je Karić.

- Klasično nadmudrivanje i ovo je bio malo veći udarac. Kad to eksalira i pukne opet se spuste lopte - dodao je Matijević.

Autor: A. Nikolić