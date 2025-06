PAKLENA TROJKA ŽESTOKA NA JEZIKU: Ivan, Mateja i Karić demolirali Milovana, Stefan povukao šok potez i ODJAVIO Luku! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelji radio-emisije "Amnezija" Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez ugostili su Stefana Karića, Ivana Marinkovića i Mateju Matijevića.

- Ja sam danas hteo da budemo malo drugačiji, ispred vas se nalazi kutije imate muškarce i žene, a prvo izvucite tri epiteta, svako po jedan. Ko može da ponese sva tri epiteta? - rekao je Munja.

- Nevaspitan, ljiga i d*pelizac, a za mene je to Uroš Stanić - rekao je Karić.

- Slažem se - dodao je Ivan.

- Ja ću da izvučem ime, a vi mi po tom mišljenju recite zašto je po tim epitetima neko ispao takav, a to je Milovan - dodao je Munja.

- Ljiga je ispao kad je nominovao Terzu i tad mi je pao u očima. Ovde smo ruke odrali kad smo tih dana sređivali, a on nakog toga da ga pošalje u izolaciju. Ispao je ljiga i kao da se dodvoravao ženskom klanu. Ne sviđa mi se to što spletkari po kući - govorio je Stefan.

- Mislim da je nevaspitan jer mnogo psuje, sad sam čuo i da je izvređa Mateu - rekao je Ivan Marinković.

- Šta je hteo da postigne vređanjem Aleksandre? - pitao je Munja.

- Ja čujem koliko je puta sebi u bradu komentarisao i da mu mnogo toga nije po volji. Mi smo zajedno u budžetu, razgovaramo i komentarišemo... On je hteo da se povuče i da se izoluje, ali prvo je busanje bilo na Peju, a onda mislim da je prebacio - govorio je Mateja.

- Ivane, da li je on i dalje zaljubljen u Aleksandru? - pitao je Munja.

- Veze u rijalitiju koje su rasturene, dokle god smo ovde ima situacija u kojima misliš da ima emocija. Ne mogu da kažem da je zaljubljen, ali ga ta priča drži. On je s oduševljenjem prihvatio što mu je Aleksandra zamerila što sedi sa Jordankom koja je nju vređala, a on njoj zamera što sedi sa Stefanovićem. Njemu to kaoda je dalo do znanja da ona i dalje razmišlja o njemu - pričao je Marinković.

- Ja stvarno ne mislim da je čovek d*pelizac, ali ako moram da pronađem nešto, onda eto što ga je Aleksandra baš optuživala za to i da je provodio vreme sa ljudima koje je napolju pljuvao - rekao je Mateja.

- Sad imate Stefani za ista tri epiteta - dodao je Terza.

- Stefani je stvarno pokazala nevaspitanje prošle i ove sezone i odnos sa tobom Munjo i sa Matorom. Ovo može da se nađe za svakoga - rekao je Ivan.

- Ja razmišljam sve vreme za Stefani da bude d*pelizac je jedno od težih katakteristika jer ona to stvarno nije i jako je arogantna. Mogu da kažem da je prema Eni mnogo blaža nego što treba da bude i to je iz razloga da bi balansirala stvari koje je videla pre njenog ulaska - govorio je Mateja.

- Ona ima prema meni taj stav generalno, neke moje komentare je shvatila kao da branim Matoru, a zaboravlja da sam je ja bolja savtovao nego neki drugi ljudi- rekao je Stefan.

Autor: A. Nikolić