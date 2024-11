Na stubu srama: Ena i Sofija na meti osuda zbog pomirenja, Čolićeva iskrena do koske: Ne verujem joj i na oprezu sam! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Eni Čolić.

- Kada ćeš shvatiti da ti Sofija nije prijatelj - glasilo je pitanje.

- Shvatila sam već, mislim da postoje neka potencijalna prijateljstva. Juče smo se posvađale, sinoč smo krenule da pričamo, tako da komuniciramo, zašto ne bismo? Ako mogu da kažem za Terzu, izvinio mi se danas u radiju, prihvatila sam izvinjenje, ali nisam rekla ništa jer smatram da će se to ponavljati. Terza ima to nešto u sebi da inicira konflikte. Ja sam rekla da je meni bilo intresantno da se šalimo zajedno, a ono što sam joj zamerila je to što meni radi iza leđa. Drugarice smo, to mi nije okej s njene strane. Razočarala me je tu da znam da mi nije prijatelj - rekla je Ena.

- Ena me je pitala nešto, pa se smejala, mi da smo napolju, da se posvađaju dve devojke ne bi sed čule, ali ona je pored mog kreveta i ona sama krene da priča, zaboravi da ne pričamo. Situacija između mene i Ene je malo bolja, ja njoj konkretno nisam uradila ništa. Ja sam samo iznela mišljenje kakvo imam o njoj, možda je shvatila kao šalu moje rečenice - rekla je Sofija.

- Mislim da je glavna razlika između nas dve što je ona proračunata, a ja nisam - rekla je Ena.

- Šta pričate vi? Ovo je pokazatelj vaših dvoličnih odnosa - skočio je Rajačić.

- Ovo kaže Uroš, ja mogu ovde prste jedne ruke da nabrojim ljude koji stoje iza svojih reči - rekla je Ena.

- Ja sam prema njoj obazriva, ne poveravam joj se i ne verujem joj - rekla je Ena.

- Ja se slažem sa Enom, ne treba da mi veruje - smejala se Sofija.

- Kao Sofija je proračunata, a ti nisi? Juče je bilo vređanja, a danas oblače jedna drugu. Ja neću da plivam u tom mulju - rekao je Bebica.

- Ako gledamo loše postupke, onda niko kredibilitet nema niko...Sofija se sprda ovde sa svima, igra se rijalitija, Ena nimalo nije navina, obe su proračunate. Sofija nije ovde ničiji prijatelj, kao što je sinoć i rekla: "Videćete šta će biti", to je Ena rekla, apsolutno nijedna ni druga nisu ničiji prijatelji. Smešno izgledaju kada pričaju o prijateljstvu - rekla je Miljana.

- Ovde je jedno jasno, treba izmiriti svađe, ali treba da kažeš mišljenje o svemu i svima. Ljudi ne smeju da kažu šta misle o nekome, zato što su svesni svojih loših stvari u životu - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić