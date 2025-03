Iskrena do koske! Stefani progovorila o emocijama prema Matoroj, pa se osvrnula na njen odnos sa Draganom: Kose joj se jako dela i reči... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka i predstavnica portala Pink.rs, Ivana Šopić, podigla je na samom početku emisije Stefani Grujić.

- Na osnovu kojih Matorinih postupaka si shvatila da te Matora manipulisala - pitala je Ivana.

- Nisam ničija žrtva, niti sam žrtva, a shvatila sam da me ne voli kada je ušla ovde. Prvo je napala Đedovića, a onda je prešlo na odnos sa Draganom...Ne mogu sebe da nazovem žrtvom, jer sam sama ostajala u tom odnosu. Sve ono što je ona radila, radila sam i ja, samo sam ja bila verna, verovala sam da imamo budućnost - rekla je Stefani.

- Zbog čega još uvek nosiš prsten - pitala je voditeljka.

- Dokle god mi se skroz osećaji ne ugase ja ću prsten nositi, to što ona radi, ja nemam ništa s tim - rekla je Stefani.

- Kako komentarišeš to što nije htela da da duks kada joj je Dragana tražila - pitala je Ivana.

- Ja sam čula da je to moj duks koji je ona ponela, mislim da nije normalno da Dragana šeta ovde u mojim stvarima... - rekla je Stefani.

- Ako si već ti bila njena najveća ljubav i ako vam je veza bila idealna, kako se tako lako ona ohladila i zaboravila sve te dane odmah nakon što je ušla u Elitu - pitala je Ivana.

- Ne znam. Po njenim rečima je to što nisam bila tu na dan sahrane, mi smo te dve nedelje bile u kontaktu, pričale smo i čule smo se...Ja govorim već danima da meni nije jasno kako je ona imala taj presek i da sve uradi za tri dana, kada sam ušla, zaletela se na vrata da me zagrli...Ja verujem u to da ona mene nikada nije ni volela, jer čim je mogla za tri dana da me zameni...Kose joj se jako dela i reči. Pričala je Kariću da joj falim, to sam gledala spolja, kako jedva čeka da dođem, a onda sa Draganom provodi vreme - rekla je Stefani.

- Ti si rekla da je kontradiktorna jer je krivila Anitu za raskid jer je ušla u vezu sa Anđelom, a sada kada je to Matora uradila...Da li je ona tebi kriva ili ne - pitala je Ivana.

- Kada je Anita ušla sa Anđelom u odnos, to je bilo katastrofa i užasno, govorila je da je Anita zapravo nikada nije volela, a sada je kao da sam joj se odjednom zgadila - rekla je Stefani.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić