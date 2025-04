Iskrena do koske! Stefani shvata da Matora i dalje ima emocije prema njoj, Munjez siguran u sebe: Volim je... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Stefani Grujić.

- Misliš li da je Matora i dalje smrtno zaljubljena u tebe - glasilo je pitanje.

- Da postoje neke emocije, da, ali ne mislim da je smrtno zaljubljena. Nisam mislila dok nije došao taj utorak kada me je gledala, dobacivala...Ona je rekla za utorak da se to nije desilo, pa je rekla da ipak jeste - rekla je Stefani.

- Danas kada je bilo ono kod Darka, rekla je da nije bila ljubav i da je nisam volela, pa sada ne znam kako postoji neka emocija?! Spremna sam na to da će sve na mene da se svali i da se svodi sve na naš odnos, a da se ne vidi kakav rijaliti igra. Ne volim je, nemam emociju, ali sada je potvrdila da sam je volela i da sam bila spremna sve da uradim za nju - rekla je Matora.

- Ja ljubav spomenula nisam danas - rekla je Stefani.

- Drago mi je što vidi neku emociju i što demantuje sebe - rekla je Matora.

- Ona je sama govorila da se tripovala da me je volela, da je bila sa mnom iz sažaljenja - rekla je Stefani.

- Tako sam i ja govorio da je ne volim, pa su mi se vratile emocije čim sam je video. Ona se podvuče pod kožu, Stefani je meni pričala da su ludo zaljubljene bile...Vidim ja da baci oko, meni ne smeta, ja sam siguran u sebe, ja sam rekao da će se vratiti emocije Stefani prema meni. Ja nju volim i znam koliko je ona mene volela, da se vezala, jeste, ali kako prolazi vreme valjda vidi da je pogrešila - rekao je Munjez.

- Ja ne vidim nikakvu emociju i baš mi je čudno, jedino to što je rekla da je voli kao Boga. To se vidi kada se neko voli, ali sa Stefanine strane još uvek ima malo...Mislila je, očigledno je zavaravala manipulacijom, a kada priča Matora o ljubavi, kako je to tek tako prošlo?! Rekla je pre neki dan: "bože koliko je mrzim", nema ona u sebi mržnju, jer je i to emocija, mislim da je Matora nikada nije ni volela, a mislim da Stefani i dalje ima emocije malo prema njoj - rekla je Aleksandra.

Autor: Nikola Žugić