Iskrena do koske! Stefani otkrila kako se osećala kada je čula da Munja traži DNK, a onda je skočila Matora: Kada je posumnjala, ona je... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Stefani Grujić, te je tom prilikom progovorila o DNK testiranju i svojim osećanjima u tim momentima.

- Kako si reagovala na traženje DNK - pitao je voditelj.

- Jako je loše uticalo to sve na mene...Da, imala sam se*s sa Zolom, rekla sam da nismo mogli da imamo se*s. To ne postoji, to je i on demantovao, ali ako treba da potvrdim, onda okej. Ja sam pričala o tome kako smo mi probali, ali da do toga nije moglo da dođe. Munja zna da je on meni ljiga, ja to njemu govorim u oči, da je ološ, da nije dobar, da je katastrofa, ali da ćemo zbog deteta stvoriti dobar odnos. On je kao čovek ljiga - rekla je Stefani.

- Da li si ti ogorčena zato što si ti promenila se*sualnu orijentaciju u trudnoći i u tome si odbačena - pitao je Milošević.

- Ja pamtim sve, ja sam na svakoga ljuta zbog onoga što su pričali. Ljuta sam na njega zbog nekih stvari, je l' mene neko pitao da li hoću da postanem majka?! Ja nisam želela da budem majka - rekla je Stefani.

- Imamo situaciju kada smo razgovarali u pušionici, ja se toga dobro sećam, ona je spavala non-stop i rekla je da će da reši kada izađe, a mi kada smo računali, pričali smo da će možda biti kasno. Ja sam celu svoju drugu trudnoću imala mensturaciju u dan - rekla je Kačavenda.

- Njoj je jako teško bilo da prihvati, nije htela da bude majka. Svaki dan je plakala...Ona nije želela dete, ona je meni nabrojala čak i odnose koliko su puta imali, gde i kada. Nije mi se pravdala, pričale smo. Rekla mi je da taj trenutak kada je posumnjala, rekla je da je ona njega pitala...Ako je svesno radila, nisi trebao da pričaš takve stvari za nju, nisi trebao da tražiš DNK - rekla je Matora.

- Zbog čega si se poverila i rekla sve što se desilo tom nekom pre nego što ćeš da uđeš - pitala je Stefani.

- To mi je drugarica...Imala sam potrebu - rekla je Matora.

- Nije ti to drugarica. Obratila se nekome ko ti nije drugarica - rekla je Stefani.

Autor: Nikola Žugić