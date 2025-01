Iskrena do koske: Kačavenda otkrila da li je uvidela ČARKE između Anđele i Gastoza (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Kada su se svađali Anđela i Gastoz, ti si rekla Gastozu: "Neće tebi biti lako" - rekao je Milan.

- Ne sećam se tačno šta sam rekla. Mi smo bili sami, ona nije bila tu, on je bio nervozan. Komentarisao je da je bila pripitija nego inače, ja sam to videla kada je došla. On je rekao da mu se ne sviđa njeno ponašanje. Ja taj momenat kada je bila đuska, nisam videla. Ponašanje jeste bilo zavodljivije i se*si. Ja mislim da on nije bio nešto raspoložen - rekla je Kačavenda.

- U kuhinji se desila situacija gde je on bio nervozan, a on je bio zapravo nervozan što on nije popio, tj. što se nije napio - rekao je Gastoz.

- Nek priča on da mu se gadi ova devojka, živi bili do kraja septembra da će zbog naroda biti s njom. Pričao je da voli devojke sa oblinama, da je na silu s njom, ne da mu se gadi, nego mu se gadi što mora sve da fejkira zarad priče - rekla je Miljana.

Autor: Nikola Žugić