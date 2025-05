ŠOU NA FARMI! Sneža priznala Kristijanu da je BOLJI ČOVEK od nje, Boža šeta po kući u HALJINI, a Elena otkrila sve o prvom INTIMNOM iskustvu (VIDEO)

Večerašnja igrica izazvala potpunu pometnju na imanju!

Došlo je vreme da farmeri odigraju još jednu igru "Istina ili izazov". Oni su prvo na papirićima napisali pitanja i zadatke, zatim sve to izmešali i igra je mogla da počne.

Igru je započela Sneža Kušadasi koja je izvukla zadatak da svom rijaliti neprijatelju prizna da je bolji od nje.

- Kristijanu Goluboviću uprkos svemu, moram da ti priznam da si bolji čovek od mene -rekla je Sneža, a Kristijan joj je pružio ruku.

Boža Džons je dobio zadatak da otpeva nešto, što mu nije uopšte teško palo, ali je zato Kristijan Golubović izvukao papirić na kome je izvučeno da mora Božu obući u haljinu što je naišlo na burnu reakciju.

- Neću da oblačim haljinu, ionako me prozivaju da sam pe**r -rekao je Boža, ali su ga ipak ubedili da to uradi.

Aleksandra Jakšić je izvukla papirić na kome je bilo zadato da uradi deset čučnjeva, što je obavila, doduše uz blage poteškoće.

Zatim je Elena Petrović izvukla jedno škakljivo pitanje, naime, na papiriću je bilo zadato da ispriča sve o svom prvom sek**alnom iskustvu.

- Bilo je normalno, kod dečka na "gajbi". Pobegla sam sa prvog iskustva pošto sam se uplašila, na pola sam izašla iz stana -rekla je postiđena Elena.

Bojana Barbi je morala da skače oko stola na jednoj nozi i viče "ja sam magarac", a ostali učesnici su popadali od smeha.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić