Urlao je na mene što se nisam sklonila od njega: Ena ogolila dušu do koske, progovorila o odnosu sa Pejom i ljubomori (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Darko Tanasijević podigao je Enu Čolić, kako bi prokomentarisala svoj odnos sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Slušao sam ovih dana na koji način si pričala o Peji, izvela si i ti neke zaključke. Rekla si da Peja ne zna da voli, niti da bude voljen, zbog čega si došla do takvih zaključaka - pitao je Darko.

- Pričala sam i kod Drveta pre nekog vremena, mislim da on ima nešto kroz svoj život i u svojoj prošlosti...Peja je ovde govorio kako je malo hladniji tip i da ne pokazuje emocije, kako su se žalile prethodne partnerke i ovo sada njegovo kupovanje mira, tu se najlepše ponašao, ali mislim da je oštećen negde - rekla je Ena.

- Da li je za tebe poražavajuće i da li je to tvoj ili njegov problem što on posle svog ovog vremena koje je proteklo, ne veruje u iskrenost tvoje emocije i u tvoje dobre namere - pitao je Darko.

- Napravimo jedan korak unapred, pa nas on vrati dva koraka unazad. Rekao bi da vidi moje emocije i da zna da ga volim, ali ne znam kako nisam uspela da ga uverim. Kao da mu je nerealno da ja tako nešto osećam. Urlao je na mene što se nisam sklonila od njega, kao da sve vreme ima teoriju zavere da sam to radila zarad višeg cilja - rekla je Čolićeva.

- Da li misliš da si ispala koleteralna šteta zbog Pejinih nesigurnosti i zbog stvari koje su ga tištile - pitao je Darko.

- Koleteralna šteta sam isključivo toga što sam za stolom rekla naglas stvari koje je on rekao javno, pa je ispalo da ja blatim njegovu porodicu i njegovo detinjstvo. Sve ovo što mi se desilo je proizvod moje tvrdoglavosti i što sam zapela da to bude moje - rekla je Ena.

- Kada se komentarisalo sve oko tebe i Peje, ti si rekla da su uspeli u onome što su hteli. Zbog čega su tebi krivi drugi za vaš raspad, a ne vas dvoje - pitao je Darko.

- Poštovanje je dolazilo u intervalima, zato što sam ja ovde konstantno trpela pritisak. Sedim malo pre na garnituri, on prvi put obraća pažnju na to kako se drugi svađaju i šta izgovaraju, a ja sam samo bila kriva. On nije imao poštovanja prema meni kada nije imao osećaj da me odbrani, sve je to mene bolelo, a mislim da su drugi ljudi krivci jer su uticali na mene i na njega, na mene, jer sam se više bazirala na konflikte, a na njega jer su mu ubacivali da sam zmija, a da je on pikiran - rekla je Ena.

- Da li tebe Peja namerno provocira kada ode do najzogdnije devojke u kući, sedne pored Aneli, kada se sunča Aleksandra pored njega - pitao je Darko.

- Meni to sve smeta, normalno. Meni ne bi smetalo da on sedne pored Aneli, znam da je on ne intresuje, kao ni ona njega. Mislim da Aleksandra ima to u sebi što kod Aneli ne vidim, s obzirom da je imala empatiju prema supruzi svog ljubavnika, što ne bi to uradila?! - rekla je Čolićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić