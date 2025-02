Iskreni do koske! Luka progovorio o Anelinoj ljubomori prema Sandri, Ahmićeva RASKRSTILA SA NJIM (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević je pročitao sledeće pitanje Luki Vujoviću.

- Luka, koliko ti imponuje što ti Aneli ljubomoriše na Sandru i na druge devojke i jasno ti stavlja do znanja da joj je stalo do tebe, dok Sandra to nikada nije radila - glasilo je pitanje.

- Smatram da to nije ljubomora, nego da je peckanje i da se šali. Ja mislim da je to neka njena igra i da se igra sa mnom. Rekla mi je: "gledam te, vidim da gledaš Sandrine štikle" - rekao je Luka.

- Ne intresuje me Milane...Vidim ja sve, ne intresuje me više Luka, možemo biti samo prijatelji - rekla je Aneli.

- Čula sam da je komentarisala da ima oči na leđima, a on koristi svaku priliku da mi priđe, sinoć mi se uneo u lice. Jutros sam mu rekla: "pokidao si mi kaput, izvoli iglu i konac", njemu je to šala i zabava...I sam je pričao da sam mu zamerala druženje s Aneli, videli ste iz priloženog - rekla je Sandra.

- Svaki dan od ujutru do uveče mislim na Sandru, ja izađem namerno da je gledam dok šeta, a provodim vreme s Aneli...Ona meni bez ikakvog razloga dobacuje stalno. Ja sam rekao Terzi da se smiri, da bi ona meni odmahnula ruku i rekla: "nemoj da mi mašeš ovde rukama", ja je razumem, povređena je - rekao je Luka.

- Ovo je dobro što Luka priča, nije takao Sandru, nije ništa uradio - rekla je Sofija.

- Hoće da se pusti kako ti uzimaš mene za zadatak kao Sandrina drugarica ili šta - rekao je Luka.

- Spremio je neka jaja sa viršlama, on je rekao da je za Sandru druga porcija, poenta je što je rekao da je za Sandru - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić