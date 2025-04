ISKRENI DO KOSKE! Đedović i Aneli progovorili o POMIRENJU, evo koje uslove su postavili jedno drugom (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Sledeće pitanje bilo je za Marka Stefanovića.

- Kada ćeš konačno odbrusiti Sanji i prestati dozvoljavati da te ponižava, lep si dečko i promovišeš zdrave stilove života, a ona se ponaša kao da si ti njeno vlasništvo - glasilo je pitanje.

- Nemam šta ja njoj da odbrusim, ona je demantovala sve što je izgovorila...Rekla je da se pokajala i da to nije istina, nije uradila njena porodica to što je izjavila i to je to - rekao je Stefanović.

Naredno pitanje bilo je za Marka Đedovića.

- Smatrala si Đedovića za prijatelja i sada govoriš da ti nedostaje, pa što ne pogaziš ponos, izviniš se i počneš ponovo da se družiš sa njim - glasilo je pitanje.

- Nemam se šta ja njemu izviniti, on treba meni, on je više pogrešio prema meni, nego ja prema njemu. Kada je počeo da priča o mojoj mami i sestri, ja to ne mogu, ja sam rekla da je on ker, a on je počeo da priča stvari koje sam ja kao lagala. Ne mogu toliko da ga uzmem za ozbiljno, iza svega stojim što sam pričala i ničega se ne bojim. Mene boli i ta izdaja što je rekao da sam lagala, iako ne gledam toliko da može izneti o meni nešto novo što već nije iznešeno - rekla je Aneli.

- Ona i ja smo pričali, ja sam joj rekao za šta i kako, meni ne bi bio problem da se ja njoj izvinim, ako se prvo ona meni izvini. To je apsolutno istina! Sve sam ja njoj objasnio - rekao je Đedović.

- Da li si sa pravom u tom trenutku kada si osetio njenu izdaju, rekao da je Alibaba u pravu - pitao je Milan.

- Da. Ja nikada ne bih tako rekao da to mene nije zabolelo, nikada ne bih reagovao...Nema tu polemike, sa mnom nema male svađe, sa mnom su svađe sve velike. Ja mogu tako da odreagujem samo za ljude koji su mi dragi - rekao je Đedović.

Autor: Nikola Žugić