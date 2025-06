PRIPREMIO TEREN ZA SVE! Luka Vujović održao Aneli predavanje o ponašanju u vezi, ona ga slepo sluša: Ako odeš s drugaricom i drugom na piće... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon što su napravili pauzu, Luka Vujović i Aneli Ahmić nastavili su razgovor o njihovom odnosu, ali i o ponašanju u vezi.

- Ne bi mi zasmetalo da ja nemam nepoverenje u tebe, to je tvoje mišljenje, ali je drugo da ti s njim uđeš u konverzaciju mimo mene, to je katastrofa. Ja imam sve dozvoljeno, a ono što nije i što je katastrofa. Ja na to drugačije gledam, ne znam zašto. Nemam problem s tim ako ti ideš sa drugaricom i tu je njen drug na piće i prođe mesec dana i vi idete opet, nemam problem s tim, ne zanima me ko je taj drug. Ali, ja imam problem ako ti drugarica i drug idete na piće i onda sutra idete ti i taj drug sami. Normalno, za takve stvari da su mi nepojmive ako smo ti i ja u ozbiljnoj vezi, mora svako da ima svoju slobodu. Ti si u Sarajevu, ja sam u Beogradu, ti uveče ideš sa tri drugarice, neću da dozvolim da ti nešto kažem da bi me sutra lagala, ja hoću da mi kažeš sama, a ne: "ej, gde ćete?", nego da mi sama kažeš: "javiću ti gde smo sele". Veza koju sam imao na daljinu mi je opstala samo zbog poverenja - rekao je Luka.

- Jao Luka, šta ti kao dođeš i kao, kome ti to pričaš - nasmejala se Aneli.

- Stvarno je tako, možemo drugar i ja da prokomentarišemo da je dobra riba, kao što i ti s drugaricama komentarišeš da li je neko dobar frajer. Mene to ne zanima, to ne treba ni da mi prijavljuješ, ti si samo vizeulno prokomentarisala. Ne priliči ti i ne očekujem da bi upoznala nekoga dok si u vezi - govorio je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić