Bez dlake na jeziku!

Luka Vujović stigao je u emisiju ''Radio Amnezija'', odmah nakon što je Aneli Ahmić završila svoje izlaganje.

- Prvo i osnovno, da se osvrnem na Enu koja je rekla da sam joj neke pesme sinoć posvetio, to nije tačno. Ja nemam veze s tim, odbio sam i da stanem pored nje. Juče sam bio pijan, veoma. Onda ono što me veoma pogađa je što sam ja zbunjen s tim njenim antibebi pilulama. Ne znam da li ću postati otac, ili neću. Nisam srećan u tom odnosu. Nisam znao šta me čeka, danima nisam znao da li ću otac da postanem. Ja sam prvi put čuo da je i kod ginekologa bila. Ništa mi nije logično. Ona neka uživa, neka nađe sebi muškarčinu. Ovo je dno dna - kazao je Luka.

Autor: S.Z.