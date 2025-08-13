SAVET ZLATA VREDAN: Gledalac predložio Peji da spusti loptu sa Enom na OVAJ način, pa mu skrenuo pažnju na važne stvari! (VIDEO)

Gosti voditeljke Ane Radulović u emisiji ''Narod pita'' bili su Milana Šarac Mimas, Nikola Grujić Gruja i Jovan Pejić Peja.

- Dobro veče, veliki pozdrav. Moji favoriti su bili Peja i Ena. Moj predlog je da porazgovaraju u četiri oka o svemu. Sve loše je prošlost, to je preduslov da bi se išlo dalje. Treba samo da razgraniče šta žele, a šta ne žele, Problem u njihovom odnosu bili su alkohol i kocka, to je činjenica. Ena nikako ne treba da se miri su Vujovićem i sa Đukićem, nikakvi joj prijatelji nisu. Pejo, ti si govorio da te Baki nikada ne bi izdao, a on je prvi otkrio Kačavendi i Đedoviću sve o tvom problemu sa kockom, to neka ti bude jasno. Što se tiče Gruje, mislim da je njegov odnos sa Mimas sada nikakav, jer je ona njega prevarila sa Rajačićem, te preko toga nikako ne sme da mu pređe - kazao je gledalac.

- Rekli ste Peji da prošlost ostaje u prošlosti, a meni da se osvrnem na prošlost. Kontradiktorni ste - kazao je Gruja.

- Upravo tako. Ne može da važi za mene, a za vas ne - istakao je Peja.

- Vaše priče ne mogu da se upoređuju - zaključio je gledalac.

Autor: S.Z.