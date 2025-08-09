AKTUELNO

TO PONAŠANJE JE VAN PAMETI: Gastoz progovorio o susretu sa Kačavendom, pa otkrio da li bi pristao na PRIMIRJE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dao svoj sud!

U emisiju ''Narod pita'', uključila se gledateljka, koja je osula žestok rafal po Lepom Mići.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro veče, Nada iz Prijepolja kraj telefona. Pozdravljam sve, osim Miće. On treba da se pelcuje pred emisiju, očigledno, jer je basan - kazala je gledateljka.

- Gospođo, ja vas nisam vređao. Uzmite vi pa muža pelcujte. Je l' vam jasno to, gospođo?! Strašno - istakao je Mića.

- Mićo, ovo veče je tvoj najveći fijasko. Ti si totalni blam, ne znam kako te samo nije sramote, iskreno. Pogledaj kakav si. Sram te bilo - dodao je Stanić.

- Gastoze, mnogo se priča o tvom gostovanju sa Kačavendom u emisiji ''Narod pita'', da li ste se čuli nakon toga, imali bilo kakav kontakt? - upitala je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne. Iskreno nije mi bilo jasno ono njeno ponašanje. To ponašanje je van svake pameti. Totalno je bila pogubljena - rekao je Gastoz.

- Da li postoji mogućnost da dođe do vašeg pomirenja? - upitala je voditeljka.

- Nisam razmišljao o tome. Iskreno, videćemo. Šta ću joj ja, izabrala je Bebicu. S kim si , takav si - istakao je Gastoz.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

