Dao svoj sud!

Naredni budžet ovonedeljni vođa, Lepi Mića dao je Borislavu Terziću Terzi.

- Mali budžet ide Terzi. Terza, jezik ti je pogan. Imaš brojne greške. Ako se izviniš za nešto, ne radiš to ponovo, jer onda izvinjenje pada u vodu. Isto kao što sam ti rekao i za Milicu da ta veza nije dobra, to sam i mislio, ali si ti toj devojci napravio dete, a posle si je izdao. Sofija i ti ste je povredili. Kad si već ušao u odnos sa Sofijom, nije trebalo da prekidaš to. U*rao si popa i stanicu. Gledaj da makar izgladiš odnos sa Milicom, da bi bio dobar sa detetom. Molim te, malo smanji alkohol, tada praviš najveće greške kada popiješ i onda sve gubi svaku smisao - rekao je Mića.

- Slađo, tebi od prvog dana pričam da radiš pogrešne stvari. Nekoliko puta si mi prišla i rekla da te niko ne poštuje. Ne treba da te zanima šta učesnici misle, već ljudi oko tebe, koji su tvoji prijatelji, kao i ljudi iz mesta gde živiš. Lažnim osmehom sve rešavaš, a zapravo to nije rešenje. Nepopravljiva si. Nisi talentovana, nemaš neke preterane kvalitete. Radiš loše stvari, nisi kvalitetna osoba. Ipsonižavana si, nemaš prijatelje. Sada se dužiš sa ljudima koji imaju najgore mišljenje o tebi. Dolaze mlađe i lepše od tebe, osvesti se dok još možeš, Slađo. Tvoje vreme prolazi, toga budi svesna, dok još nije kasno - istakao je Mića.

- Mrvice, nisi devojka koja potiče iz imućne porodice, već radničke. Ne pomašaš se u skladu s tim, nisi se potrudila da se pokažeš dobro. Izlaziš kao lakomoralna iz rijalitija - kazao je Mića.

- Mateja je dobar momak, veliki budžet. Od tog dana smo u odličnom odnosu - kazao je Mića.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.