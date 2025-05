ON SVE TRPI: Mića smatra da je Luka sebe PONIZIO zbog Aneli, žestoko udario na njegovu MUŠKOST! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Lepi Mića osolio je drvlje i kamenje po odnosu Luke Vlahovića i Aneli Ahmić.

- Ona je sama svesna da uništi sve. Ima kompleks od Sandre. On trpi sve. On se ponaša kao da je neki mangup, a pušta Aneli da se ponaša kako se ponaša, kuka i govori kako mu je teško. On bi sve da bude, mangup i neko ko dozvoljava. Aneli se njemu smeje dok se tako ponaša - kazao je Mića.

Autor: S.Z.