Dao svoj sud!

Naredni budžet ovonedeljni vođa, Lepi Mića dao je Milovanu Miniću.

- Milovane, mali budžet. Veoma si namazan. Da si onoliko vremena sa ženom i ljubavnicom, to mogu samo najnamazaniji ljudi na svetu. Ako je tebe tvoja ljubavnica prevarila sa nekim, to tebe ne treba da zanima. Trebalo je da kažeš ''bio sam s nekim ko ne vredi pet para'' i da nastaviš dalje. Izneo si o njoj najodvratnije stvari. Tebe će biti sramota. Iznajmljivao si joj stan, davao joj sve, a onda si došao i rekao sve najgore o njoj. Ko ti kaže da si dobar, taj te laže. Ti si se sad malo samo povukao, smirio strasti, ali dobar nisi. Pokazao si samo neku inteligenciju, ali ne i dobrotu. Ono poniženje koje si priredio Aleksandri, to rade samo slabići, ne jaki ljudi. Ona je bila tvoj izbor, a ti njena odluka. Nema smisla da se prepirete ovako. Pokazao si da si loš čovek i da radiš loše stvari. Što se tiče dobrih stvari kod tebe, retko si radan i vredan čovek, pravi domaćin - kazao je Mića.

Autor: S.Z.