SEČE JEZIKOM KAO MAČEM: Mića naveo sve Enine najveće greške, posavetovao je da se kloni Peje! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Lepi Mića je naredni, mali budžet dao Stefani Grujić, te je otkrio kakvo mišljenje ima o njoj.

- Stefani, sine, mali budžet za tebe. Sa tobom sam prošle godine bio u odličnom odnosu, ali su se neke stvari promenile u našem odnosu. Ja nemam opravdanje za tvoje postke, iskreno. Mislim da je pomirenje sa Munjom velika greška. Ne možeš da pređeš preko nekih stvari, a on se bori da pređe preko nekih stvari. Jako si me, duboko razočarala. Dao sam ti šansu, nisam te prozivao. Nadao sam se da ćeš me pitati za savet, porazgovarati sa mnom, ali nisi. Svađa sa Matorom ti ne treba, primiri se i ne ponajvljaj više iste greške. Neke stvari promeni kod sebe - kazao je Mića.

- Ena je došla u rjijaliti u nameri da odvoji Aneli od Mateje, ondosno da je opljuje. Imala je veliku podršku drugara ovde, koje zna, kako je tada govorila dugo, a onda se sve izjalovilo. Veza sa Pejom je doživela sunovrat, a ja sam i tada govorio da je to najveća smejurija. Ena, taj odnos je promašaj. Treba da izbaciš Peju za sva vremena, jer je to osoba koja te iritira i smeta ti. Rekao sam ti da ćeš ostati sama, za tebe je to najbolje. Ne treba ti niko, apsolutno - kazao je Mića.

Autor: S.Z.