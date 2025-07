Bez dlake na jeziku!

Teodora Delić dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu, kako bi dala svoj sud o tome ko je po njenom mišljenju zaslužio da se nađe u finalu, ali je izbačen i obratno, ko ne zaslužuje da bude u finalu, a tu je.

- Aneli previše si joj dala na značaju, tako da bih izbacila Sandru - rekla je Džordi.

- Kada ste se ulizivali, bili ste sjajni, a sada drugačija priča. Pi*ke će uvek ostati pi*ke, ja nekada pi*ke volim da platim, a nekada da klatim. Jelena zaslužuje da bude ovde, ne znam šta će Bebica, Sandra, Dača ovde, ljudi koji samo bitišu, nemaju nikakve komentare. Vređate devojku od 25 godina, a pričate kako je nebitna, zaslužila je da dođe do superfinala. Neko ko ne zaslužuje da se pojavljuje na televizijskim ekranima je Nenad Macanović Bebica - rekaoj e Gastoz.

- Osoba koju bih volela da se vrati i koja je bila moj favorit dok sam gledala, njeni komentari su bili pravo u mestu, ovaj projekat je poštovala, bila je samostalna, imala je svoje mišljenje, često je bila gladna, odbačena i šikanirana, a niste joj bili ni do kolena, a to je Ivanija Bajić. Osoba koja ne zaslužuje da bude ovde, sa životnom pričom iz horor filmova, a kada komentarišu, on pogne glavu. Neko ko je ušao kao prevaren, postao je kafe kuvarica, tako da će mi biti Milovan Minić - rekla je Sanja.

- Ti si zahvaljujući meni ovde, sedi - rekla je Ana.

- Šta tebi?! Ti si zahvaljujući meni došla do ovde - rekao je Korda.

- Meni je bilo žao Viktora, tako da je on nezasluženo ispao. Ja se ne pitam ko će kada da ide. Kakvo je tvoje mišljenje bilo o Saški - rekla je Ana.

- Ti si mene ponižavala sa Viktorom. Šta si ti radila na Fejsbuku? - rekao je Korda.

- Šta sam, slala sam pi*ku?! Hajde reci...Navela bih Mimu, dajte jedan šator za Slađu. Maja Marinković je sve rekla, ona nije za Elitu nego za šator da je je*u za 20 evra - rekla je Ana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić