Bez dlake na jeziku!

Na samom početku emisije "Gledanje snimaka" učesnici su imali prilike da vide kako Aleksandra Nikolić pljuje Aneli Ahmić.

- Ja sam prva koja je rekla Milovanu i Aleksandri da bi trebali da popričaju zbog stvari koje joj je oduzeo, telefoni i to. Govore ovde da bih se ja pomirila sa Asminom, njihovo pomirenje mi je još gore, ali sam ga uporedila...Nemaju zajedničko dete, nikada se ne bih pomirila sa Asminom. Izgovorene rečenice se nikada ne mogu zaboraviti, nemam emociju prema njemu, nikada ne bih otišla s Asminom na Ibicu, nemam želju s njim da razgovaram, a ne ono...Pre bih da izvadim detetu pasoš i da se dogovorimo oko nekih drugih stvari, to me više vuče da s njim raspravim - rekla je Aneli.

- Nisam ja rekla da je ona ljubomorna. Ona jeste rekla Milovanu da treba da porazgovaramo. Često meni Aneli dobaci i kao: "Znam šta ti radiš", ona je meni rekla: "Što ne bi otišla na Ibicu s bivšim mužem? Ja bih otišla" - rekla je Aleksandra.

- Pitala sam je da li je boli to za Ibicu...Ja se sa Asminom nisam čula, mislili smo da je on, pa sam ga navlačila, jer me je uništilo - rekla je Ahmićeva.

- Ti se smeškala ovde kada ti je stiglo pitanje za Asmina, drugačija reakcija i odgovor...Likovala si kada si čula da je raskinuo - rekla je Aleksandra.

- Vi ste pokazali ovde ljubomoru i Milovan je pokazao ljubomoru kada je hteo da beži zbog Marijane - rekla je Aneli.

- Kod onog stuba tamo si pre dva meseca rekla da bi se pomirila sa Asminom - rekao je Milovan.

- Ma ko je likovao?! Možda su se ljudi pomirili, ko to zna. Prevrćete moje reči, nisam rekla da mi je drago, nego sam rekla da očekujem, jer je govorio da je to njegova žena života. Moje mišljenje je da neće biti doživotno zajedno - rekla je Aneli.

- Ti si sve njih kao prevrnula, kao pa idem kući, ja nisam takva! Mislim da ona kreće od sebe, ja ciljeve neke nemam, ja to ne posedujem, radim sve iskreno - rekla je Aleksandra.

- Taj dan je ona meni ispričala kako Aneli nju gleda dva dana ispod oka, pa mi je spomenula da im je donela dva krastavca i da može da im napravi doručak, što je naravno bila provokacija. Nakon toga je pitala Milovana da je izmasira - rekla je Sandra.

- Milovan je meni rekao da je ispekao Aneli jaja, ja kažem: "Neka si", kada je Luka pekao jaja, bio je skandal, a ti dolaziš kod Milovana - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić